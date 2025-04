Down sendromlu çocuğun alınmadığı oyun salonu çalışanlarına gözaltı

Haberin Devamı

Down sendromlu Mert Affan Y., dün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı. Diğer çocuklar oyun alanında eğlenirken, Mert’in dışlanmasına öğretmeni tepki gösterdi ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi. Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK’nın ‘nefret ve ayrımcılık’ suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

AİLELERDEN TEPKİ

Bugün de Türkiye Down Sendromu Derneği’nin çağrısı ile alışveriş merkezi önünde toplanan özel gereksinimli çocukların aileleri duruma tepki gösterdi. Aileler, “Oyun her çocuğun hakkıdırö, “Eşitlik istiyoruzö sloganları atıp, dövizler taşıyarak tepkilerini dile getirdi. Dernek adına açıklama yapan Avukat Cansu Korkmaz, "Yaşanan olaydan haberdar olduktan sonra TİHEK ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’na ihbarda bulunduk. Yapılan bu uyulama doğrudan ve dolaylı ayrımcılık ve eşitlik ilkesinin ihlalidir. Birleşmiş Milletler Engelli Hakları Sözleşmesi’nin 30’uncu maddesi ve ayrımcılık yasağına aykırı bir durum. Her çocuğun akranları ile beraber oyun hakkı vardır. Bu hak aynı eğitim, sağlık, barınma, yaşama gibi çocuğun en temel hak ve özgürlüklerinden biridir. Hiçbir surette çocuklar oyun hakkını kullanmaktan mahrum bırakılamaz. TDSD olarak bu ihlalin karşısındayız ve olmaya da devam edeceğiz" dedi.

Haberin Devamı

'HAK ETMEDİĞİMİZ BİR MUAMELE GÖRDÜK'

Sosyal medyada öğrencisinin oyun alanına alınmadığını duyuran özel eğitim öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt, velilerin evde kalmamasını, dışarı çıkıp sosyalleşmesi gerektiğini vurgulayarak, "Bir daha böyle şeylerin yaşanmamasını istiyorum. Öğrencimi sosyalleşmesi için götürdüğüm bir oyun alanında hak etmediği bir muameleyi gördüm. Bu üzücü haber son haberimiz olsun ve onların güzel günlerine eşlik ederken haber yapalım istiyorum. Öğretmen arkadaşlarımdan, önce öğretmenler odasında, sonra sınıf içinde bu işler hakkında farkındalık oluşturacak etkinlikler, konuşmalar yapmalarını istiyorum" diye konuştu.

Haberin Devamı

'YALNIZ DEĞİLİZ, YALNIZ DEĞİLLER'

Mert Affan Y.’nin annesi Hatice Sühela Y. (46) ise oğlunun pozitif bir çocuk olduğunu, olay anında çok üzülmüş olsa da sonrasında bunu tolere edebilecek güce sahip olduğunu söyledi. Hatice Sühela Y., "Olaya tabii ki üzüldük. Ama açıkçası ifade etmem gerekirse kendimden ziyade ben diğer çocuklar bütün çocuklarımız adına bir üzgünlük yaşıyorum. Özelde bu işletme bazında olayı değerlendirecek olursam bize birçok veli ulaştı. Bu anlamda sicili gayet kabarık görünüyor işletmenin. Ama genel olarak baktığımda, diğer çocuklarımız adına ses getirdiğimiz için bu anlamda mutluluk duyuyorum. Onlar adına inşallah bu sonun başlangıcı olur. Yalnız değiliz, yalnız değiller" ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

OYUN SALONU ÇALIŞANLARINA GÖZALTI

Öğretmen Sevcan Odabaşı Karakurt emniyet güçlerine olayla ilgili şikayette bulundu. Öğretmen Karakurt'un şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oyun salonu sorumlu müdürü E.G. ile birlikte 4 kadın çalışanı gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından mahkemeye sevk edilecek.

DAHA ÖNCE DE OTİZMLİ BİR ÇOCUK SALONA ALINMAMIŞ

Yaşanan bu olayın, oyun salonunun ilk vukuatı olmadığı belirtildi. 1 Nisan günü de fiziksel bir engeli bulunmayan otizmli çocuğun, çalışanlar tarafından oyun salonuna alınmadığı ortaya çıktı. Anne G.K.K.'nın olayı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığına bildirdiği, ardından da karakola giderek şikayette bulunduğu öğrenildi.