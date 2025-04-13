×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan AVM çalışanları serbest bırakıldı!

Güncelleme Tarihi:

#ANKARA#Down Sendromu#Oyun
Down sendromlu çocuğu oyun alanına almayan AVM çalışanları serbest bırakıldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 13, 2025 15:40

Ankara'da down sendromlu Mert Affan Y.'nin (7) alışveriş merkezi (AVM) içerisindeki oyun alanına alınmaması ile ilgili gözaltına alınan AVM çalışanı 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Down sendromlu Mert Affan Y., önceki gün öğretmeni Sevcan Odabaşı Karakurt ile gittiği Etimesgut ilçesindeki alışveriş merkezi içinde yer alan oyun alanına görevliler tarafından alınmadı. Diğer çocuklar oyun alanında eğlenirken, Mert'in dışlanmasına öğretmeni tepki gösterdi ve o anlara ilişkin videoyu sosyal medyada paylaştı. Tepkilerin büyümesi üzerine Etimesgut Belediyesi, söz konusu işletmede inceleme yaptı. İnceleme sonucu ruhsatsız olduğu ortaya çıkan oyun alanı mühürlendi.

BAKANLIKTAN AÇIKLAMA

Türkiye İnsan Hakları ve Eşitlik Kurumu ile Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı da konuyla ilgili inceleme başlattı. Bakanlıktan yapılan açıklamada, işletme hakkında TCK'nın 'nefret ve ayrımcılık' suçu kapsamında suç duyurusunda bulunulduğu belirtildi.

Haberin Devamı

Öğretmen Karakurt'un şikayeti üzerine polis ekipleri çalışma başlattı. Oyun salonu sorumlu müdürü E.G. ile 4 kadın çalışan gözaltına alındı. Şüpheliler emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edildi. 5 şüpheli, adli kontrol şartı ile serbest bırakıldı.

Haberle ilgili daha fazlası:
#ANKARA#Down Sendromu#Oyun

BAKMADAN GEÇME!