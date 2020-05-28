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Haber Giriş: 28.05.2020 - 12:54,Son Güncelleme:

Dövüp sosyal medyadan paylaşmışlardı... 'Tutkunlar Çetesi'ne büyük şok!

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Dövüp sosyal medyadan paylaşmışlardı... 'Tutkunlar Çetesi'ne büyük şok!
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Muğla'nın Bodrum ilçesinde, ormanlık alana götürdükleri Remzican E.'yi (25) dövüp, çektikleri görüntüleri sosyal medyada paylaştıkları belirlenen 4 kişi gözaltına alındı. 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirlenen 4 şüpheli, sevk edildikleri adliyede mahkemece tutuklandı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde, emniyet ekipleri sosyal medyada Remzican E.'nin ormanlık alanda bir aracın yanında dövülürken çekilen görüntüleri üzerine harekete geçti.

Bodrum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde yürütülen soruşturma kapsamında polis, kimliklerini tespit ettiği şüphelilere yönelik geçen 24 Mayıs Pazar günü sabah saatlerinde operasyon düzenledi. Muğla İl Emniyet Müdürü Suvat Dilberoğlu'nun bizzat yürüttüğü operasyonda Yunus T., Hüseyin Baran T., Aykut B. ve Onur D. gözaltına alındı.

Dövüp sosyal medyadan paylaşmışlardı... Tutkunlar Çetesine büyük şok

Şüphelilerin, ev, iş yeri ve üzerlerindeki aramalarda 2 gram bonzai, 1 gram uyuşturucu madde metamfetamin, çok sayıda uyuşturucu hap, 2 gram kenevir tohumu ve 5 uyuşturucu içme aparatı ele geçirildi.

Dövüp sosyal medyadan paylaşmışlardı... Tutkunlar Çetesine büyük şok

Uyuşturucu madde ticareti yapmak ve kullanmak suçlarından sabıka kayıtları bulunduğu belirlenen şüphelilerin, Bodrum'da korku salan Yunus T. liderliğindeki 'Tutkunlar Çetesi' üyesi oldukları belirlendi. Polisteki işlemleri ardından 4 şüpheli, yoğun güvenlik önlemleri arasında dün sevk edildikleri adliyede Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği'nce tutuklandı.

Sosyal medyada paylaşmışlardı Tutkunlar Çetesine operasyon
Sosyal medyada paylaşmışlardı! 'Tutkunlar Çetesi'ne operasyon
'Tutkunlar Çetesi'nin sosyal medyadaki dayak görüntüsüne 3 gözaltı
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