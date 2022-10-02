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Dövüp sosyal medyada paylaştılar, 5 kişiyi yaraladı

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yücel Işık
Dövüp sosyal medyada paylaştılar, 5 kişiyi yaraladı
Oluşturulma Tarihi: Ekim 02, 2022 10:29

İstanbul Büyükçekmece'de Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerini taciz ettiğini öne sürdükleri Zübeyir V.'yi darbetti ve o anları sosyal medya hesaplarında paylaştı. Bunun üzerine sinirlenen Zübeyir V., Işık ailesinden 5 kişiyi pompalı tüfekle yaraladı.

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Çakmaklı Mahallesi'nde geçtiğimiz perşembe günü iddiaya göre, Yücel Işık ve ailesi, yeğenlerine tacizde bulunduğunu öne sürdükleri Zübeyir V.'yi 3 farklı yerde darbetti. Aile fertlerinden Ferdi Işık, darbettikleri o anları sosyal medya hesabından paylaştı. Olaydan sonra annesinin evine taşınan Zübeyir V. eşyalarını almak üzere kendi evine gitti. Evde Yücel Işık'ı arayarak tehdit eden Zübeyir V., konuşmak için eve gelen Ferdi Işık ve Mücahit Tekel'e pompalı tüfek ile ateş etti. Saldırıda Ferdi Işık ve Mücahit Tekel yaralandı.

Zübeyir V. evden dışarı çıktığında mahalleden ayrılmak için bu kez de sağa sola ateş etti. Saçmalar bu sırada anne Emriye Işık'a ve yeğenleri Sinem Işık'a isabet etti. Silah seslerini duyarak gelen Yücel Işık da saçmaların isabet etmesi sonucu hafif şekilde yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralılar ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı. Olayla ilgili inceleme başlatan polis ekipleri Zübeyir V.'yi gözaltına aldı.

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O anları anlatan Yücel Işık, "Pazartesi günü yeğenimi taciz ediyor. Yeğenim gelip durumu bize bildirdi. Bunun üzerine onunla bir tartışma yaşadık, kavga ettik. Perşembe günü beni aradı, dedi ki: 'Bu böyle kalmayacak'. Ondan sonra uyudum. Saat 04.30 gibi şahsı gördüm, tartışma yaşadık. Daha sonra işten gelen abim konuşmak için evine gidiyor. Evinde abime bir el ateş ediyor. Sonra ben koştum. Abimin bir tanesi yerde yatıyor. Anneme vuruyor, annemi de kurşunluyor. Annem şu an hastanede, ameliyattan çıktı. Sonra benim peşimden koştu. 5 kişiyi indiriyor. Sonra kaçıp gidiyor" dedi.

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#İstanbul#Büyükçekmece#Yücel Işık

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