Dövüp dereye attılar

Talebi reddeden restoran sahibi öldüresiye dövüldü ve 7 metrelik dere yatağına atıldı. Hastaneye kaldırılan Muhammed S.’nin 5.700 TL’si, cep telefonu ve kolyesinin alındığı belirlendi. Şüpheli 2 kişi geçen salı günü gözaltına alınırken, 1 kişinin askere gittiği anlaşıldı. 2 şüpheli adliyeye sevk edildi. Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı iki şüphelinin ‘kasten öldürmeye teşebbüs’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘silahla yağma’ suçlarından tutuklanmasını talep etti. Sulh Ceza Hâkimliği iki şüpheliyi tutuksuz yargılanmak üzere serbest bıraktı. Başsavcılığın itirazı üzerine Ahmet Kürşat Ç. (20) ve Serkan K. (19) hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Serkan K. ifadesinde Muhammed S.’nin yaşanan arbede sırasında dereye atıldığını söylerken Ahmet Kürşat Ç. kaçmak isterken dereye düştüğünü iddia etti.

İNCELEME İZNİ VERDİM

Şüphelilerin serbest bırakılmasına tepki gösteren Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Twitter hesabından “Olayın şüphelilerine tutuklama tedbiri uygulanmamasına ilişkin olarak disiplin hukuku ve yargı etiği bakımından inceleme yapılması için HSK Başkanı olarak Kurul’a inceleme izni verdim” dedi. Gül, Twitter’dan yaptığı paylaşımda şunları kaydetti: “Yargı, adaletiyle tartışmayı bitirir, vicdanları teskin eder. Ancak, kamu vicdanını şoke eden bir karar varsa bunun arkasında meslek kuralları ve disiplin hukukuna aykırı bir durum olup olmadığını araştırmak da HSK’nın görevidir. Olayda yargı kararının yargısal denetimi elbette kendi mekanizması içinde yürüyecektir. HSK denetimi bu mekanizmanın dışındadır. Kurul, tarafsızlık, bağımsızlık ve dürüstlük kurallarının kurumsal teminatı olarak bu çerçevede disiplin incelemesini süratle yerine getirecektir.”