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Derya EVREN- İsmail Hakkı SEYMEN/BURSA (DHA)
Haber Giriş: 06.08.2020 - 10:40,Son Güncelleme:

Sevgili dehşeti! Banka şubesine sığındı

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Sevgili dehşeti! Banka şubesine sığındı
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Bursa'da erkek arkadaşı Suat B.'nin sert cisimle vurarak başından yaraladığı Gülcan Buldu (35), banka şubesine sığındı. Buldu hastaneye kaldırılırken, Suat B. ise polis ekiplerince gözaltına alındı.

Olay, sabah saatlerinde merkez Osmangazi ilçesine bağlı Sakarya Mahallesi, Gazcılar Caddesi’nde meydana geldi. Gülcan Buldu, erkek arkadaşı Suat B. ile bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Bu sırada Suat B., Buldu'nun başına sert cisimle vurdu. Başından yaralanan Buldu, erkek arkadaşından kaçmaya başladı. Yaralı kadın, yakındaki banka şubesine sığınarak, orada bulunanlardan yardım istedi.

Banka yetkilileri, durumu polise ve sağlık ekiplerine bildirdi. Gülcan Buldu, olay yerine gelen sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırılarak, tedaviye alındı. Gülcan Buldu’nun kendisini darbeden kişinin sevgilisi olduğunu söylemesi üzerine çalışma başlatan polis ekipleri, Suat B.’yi olay yeri yakınındaki sokakta yakalayarak gözaltına aldı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

 

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