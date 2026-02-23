Dövmeciden şakacıya TBMM’den talepler

Haberin Devamı

TBMM Dilekçe Komisyonu’na ocak ayında 2 bin 133 başvuru yapıldı. Komisyona kadınlardan gelen dilekçelerin sayısı 456 olurken, erkekler 1670 dilekçe gönderdi. Dilekçeler arasında ilginç talepler yer aldı. Bir kişi üniversitelerde hem akademik personele hem de öğrencilere üniforma zorunluluğu getirilmesi yönünde yasal düzenleme yapılmasını istedi. Bir kişi ise açık alanlarda yürüyerek sigara içen kişilerin dumanına, külüne ve izmaritlerine maruz kalmanın toplum sağlığını ve çevre temizliğini olumsuz etkilediği gerekçesiyle yürüyerek sigara içilmesinin yasaklanmasını, açık alanlarda belirli sigara içme noktaları oluşturulmasını ve kurala uymayanlara caydırıcı yaptırımlar uygulanmasını talep etti.

Gözden Kaçmasın İftar sonrası iki grup arasında kavga! Yumrukların havada uçuştuğu kavga kamerada Haberi görüntüle

ASTROLOJİ BÖLÜMÜ AÇILSIN

Dilekçe Komisyonu’na gelen ilginç veya dikkati çeken taleplerden bazıları şöyle: “Devlet memurlarının gün içinde saatlik izin alabilmesi, astroloji eğitimlerinin düzenlenmesi ve üniversitede bölüm açılması, ehliyet zorunluluğunun kaldırılması, yargı mensuplarının geç ve yanlış kararlarından sorumlu tutulması ve hükmedilen tazminatların kendilerine rücu edilmesi hususunda yasal düzenleme yapılması, dövmecilerin kapatılması, banka çalışanlarına yıpranma payı verilmesi, Milli Eğitim bakanının öğretmenler tarafından seçilmesi, öğretmen atamalarında eğitim fakültesinde görev yapan akademisyenlerin görev alması, yolda tanımadığı insanlara şaka yapan veya videolarını çeken sosyal medya fenomenlerinin cezalandırılması, yapay zekâ ile yargılama yapılması, ‘Türkiye Büyük Millet Meclisi’nin adının ‘Büyük Türkiye Millet Meclisi’ olarak değiştirilmesi.”