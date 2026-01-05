×
Dövme sildirmek isteyen genç kabusu yaşadı, elindeki dokular öldü

Güncelleme Tarihi:

Oluşturulma Tarihi: Ocak 05, 2026 15:01

Bir güzellik merkezinde elindeki dövmeyi sildirmek isteyen Yasin Taş'ın sol elinde iddiaya göre hatalı uygulama nedeniyle ikinci derece yanık oluştu. Durumu anlattığı güzellik merkezi görevlileri ise Taş'a "Çok ağrın varsa, eczaneden ağrı kesici al" önerisinde bulundu.

Antalya'da yaşayan ve araç kaplama işiyle uğraşan Yasin Taş, yılbaşı öncesi memleketi Batman'da olduğu sırada sol elinin üzerinde yer alan gül dövmesini sildirmek istedi. Batman'da yaptığı araştırmada bir güzellik merkezine ulaşan Taş'a, 17 Aralık tarihinde lazer ile dövme silme işleminin ilk seansı uygulandı. Birkaç gün sonra aynı güzellik merkezine giden Taş'a yapılan ikinci işlem sonrası gencin sol elinde lazer uygulaması yapılan bölgede yanık ve deride su toplaması meydana geldi.

ELİNDE İKİNCİ DERECE YANIK OLUŞTU

Güzellik merkezi görevlileri Taş'a kendisine verdikleri kremi kullanmasını, ağrı olması durumunda ise eczaneden ağrı kesici alması önerisinde bulundu. Güzellik merkezi görevlilerinin tutumu karşısında hastaneye giden gence doktorlar uygulama yapılan bölgede ikinci derece yanık meydana geldiğini belirterek, Plastik Cerrahiye yönlendirdi. Yapılan kontrollerde Taş'ın elinde meydana gelen hasarın büyük olduğu, deri ve doku nakli yapılması gerektiği belirtildi. Dövme sildirmek için gittiği güzellik merkezinin hatalı uygulaması nedeniyle mağdur olduğunu belirten Taş, firma hakkında savcılığa giderek şikayetçi olacağını belirtti.

HASARLI BÖLGEYE DERİ NAKLİ YAPILACAK

Güzellik merkezinin işlem öncesi dövmenin silinmesinin ardından her hangi bir iz kalmayacağını ama elinde ileri derecede yanık oluştuğunu ve iz kalacağını belirten Taş, "Dövmemi sildirmek için bir güzellik merkezine gittim. Üçüncü seansta bayağı bir kötü oldu. Elimde ikinci derece yanıklar oluştu. Araç kaplama işi yapıyorum, genelde su ile işimiz oluyor ve şu anda elimi kullanamayacak durumdayım. Doktorlar Plastik Cerrahiye yönlendiriyor. Yanık bölgenin üzerine deri ekleme olacağını söylüyorlar" dedi.

ALDIĞI CEVAP İLE ŞOK OLDU

Lazer uygulamasının ikinci seansının ardından elinde yanık oluşması nedeniyle güzellik merkezini aradığını ve aldığı cevap karşısında şok olduğunu belirten Taş, "Keşke yaptırmasaydım, keşke sildirmeseydim. İkisine de pişmanım. İz kalmayacağını söylediler, ama şimdi elimde iz kalacak. Aradığımda elim çok ağrıyorsa eczaneye gidip ağrı kesici almamı, verdikleri kremleri kullanmamı söylediler. Yüksek derecede çalıştıklarını ve ondan dolayı bu şekilde olduğunu söylediler. Kendi hatalarının da olduğunu biliyorlar. Mağdurum, güzellik merkezi hakkında da şikayetçi olacağız" ifadelerini kullandı.

