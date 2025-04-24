Dövme kanser riskini artırıyor

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STERİL YERLERDE YAPTIRILMALI

Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Deri ve Zührevi Hastalıkları Anabilim Dalı’ndan Prof. Dr. Zekayi Kutlubay: “Dövmelerin kansere sebep olma mekanizması henüz tam olarak aydınlatılamamıştır. Dövme boyasının kalitesi, potansiyel kanser riskiyle doğrudan ilişkili olabilir. Dövme yaptırmadan önce kullanılan mürekkebin kaliteli, sertifikalı olmasına, içeriğinin açıkça belirtilmiş olmasına ve güvenilir markalardan gelmesine dikkat edilmelidir. İlla dövme yaptıracaksanız, steril şartlarda çalışan yerlerde yaptırmakta fayda var.”

BİNLERCE KİMYASAL YASAKLANDI

Dermatoloji Uzmanı Dr. Emre Araz: “Dövmelerde en sık kullanılan siyah mürekkep, esas olarak karbon siyahı içeriyor. Uluslararası Kanser Araştırma Ajansı, karbon siyahını ‘kanserojen’ olarak sınıflandırmıştır. Danimarka’daki çalışma, dövme yaptıran bireylerde deri kanseri riskinin yüzde 62, lenfoma riskinin ise özellikle avuç içi boyutundan büyük dövmelerde 2.7 kat arttığını gösterdi. Avrupa Birliği, Ocak 2022’den itibaren binlerce kimyasalın dövme ve kalıcı makyaj mürekkeplerinde kullanımını kısıtladı.

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UV IŞINLARI TEHLİKEYİ ARTIRABİLİR

Dermatoloji Uzmanı Dr. Dilek Akça: “Araştırmalar, özellikle siyah mürekkep parçacıklarının lenf sisteminde biriktiğini göstermektedir. Bu birikim, lenfoma ve diğer lenfoid malignitelerle ilişkilendirilmiştir. Dövmeli cildin UV ışınlarına maruz kalması, mürekkep içindeki maddelerin fotokimyasal tepkimelere girmesine neden olabilir. Bu süreçte ortaya çıkan reaktif oksijen türleri, hücrelerde oksidatif stres ve DNA hasarı yaratabilir. Bu nedenle dövmeli bireylerin güneşe karşı daha dikkatli olmaları ve güneş koruyucu kullanmaları önemlidir.”