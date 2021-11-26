‘Dövizle kurulmadık, yıkılmayız’

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MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, dün partisinin Merkez Yönetim Kurulu ve Merkez Disiplin Kurulu ile ortak bir toplantı düzenledi. Gündemdeki sıcak konu başlıklarının kapsamlı olarak görüşüldüğü toplantının ardından bir açıklama yapan MHP Lideri şunları kaydetti:

SEÇİM 2023’TE

“Çetrefilli bir dönemin içindeyiz. Özellikle döviz kurundaki temelsiz ve ekonomik gerçeklerle bağdaşmayan dalgalanmaları sokak diliyle yorumlayıp siyasi tepkiyle buluşturmak isteyenler azgınlaşmıştır. Aynı zamanda sokakların terörizme teslimini alçakça düşleyen sefiller ve serserilerdir. Ülkemizin bugünkü gerçek meselesi ekonomiyi çoktan aşmıştır. Kaldı ki var oluş yok oluş noktasında düğümlenmiştir. Ekonomik darbecilere, canlı döviz bombalarına, faiz, rant ve çıkar lobilerine sonu cefa da olsa, sefa da olsa eyvallah etmeyiz, etmeyeceğiz. Biz döviz kuruyla kurulmadık, bu yolla da devrilmeyeceğiz. Seçimler 2023 yılının haziran ayında yapılacaktır.”