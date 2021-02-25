Döviz rezervi sorusuna yanıt: Finansal dalgalanmayı önlemek için kullandık

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, muhalefetin Gara operasyonu eleştirilerine sert çıkarak, “Bunlar öyle utanmaz ki, çıkıyor, şu anda onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor” dedi. Erdoğan, partisinin dünkü Meclis Grup toplantısında özetle şunları söyledi:

KARŞIMIZDA BİR HEYULA VAR

“Cumhur ittifakının, Türk siyasi hayatının sadece en başarılı değil aynı zamanda en ilkeli, onurlu ve hasbi ittifakı olduğunu görüyoruz. Karşımızda sadece dışarıdan üflenen sufleleri muhalefet kisvesi altında tekrarlayan, vizyonsuz, hedefsiz, ilkesiz bir yapı, daha doğrusu bir heyula var. Biliyorsunuz heyula, tek başına fiili varlığı olmayan ancak başka bir varlıkla anlam kazanabilen maddedir. CHP kayıp bir partidir. Karın ardından CHP’li belediyelerin yönetimindeki şehirlerimizde yaşanan manzaralar bile tek başına bu gerçeği göstermeye yeterlidir.

UTANMADAN ELEŞTİRİYORLAR

(Gara operasyonu) Bunlar öyle utanmaz ki onu bile benim üzerime yıkmaya çalışıyor. Biz, 5 yıl, 6 yıl içerisinde dağ demedik, taş demedik, Irak’ın kuzeyindeki mağaralar demedik, bütün buraları güvenlik güçlerimizle aradık, taradık. Biz, artık 5-6 yıldan sonra operasyonu yapmak zorunda kaldık. ‘Bunun sorumlusu Erdoğan’dır’ diyor. Ne yüzsüzsün sen, ne karaktersizsin. İçimiz kan ağlıyor ama biz onların intikamını alacağız, onların kanlarını yerde bırakmayacağız.

KİMSEDEN İCAZET ALACAK DEĞİLİZ

Türkiye’nin sınırları içinde ve dışında yürüttüğü terörle mücadele harekâtları, hem meşru hakkı hem insani görevidir. İnsanlık görevlerini yerine getirmek için kimseden icazet alacak değiliz.

SALGINI BAHANE EDEREK...

Bir süredir maruz kaldığımız ekonomik tuzaklarla mücadele ederken, salgın bahanesiyle yeni bir finansal dalgalanma oluşturmak isteyenlere elimizdeki tüm araçları kullanarak fırsat vermedik. Kılıçdaroğlu’nun sürekli sorup durduğu dövizlerin önemli bir bölümü, işte bu mücadelede kullanılmıştır. Kuru ve faizi çok yükseklere taşıyarak toplumsal kargaşa peşinde olanların oyunlarını bu sayede bozduk. CHP’nin itibar suikastlarıyla saldırdığı Berat Bey’in tüm bu süreçte gösterdiği gayretlerin bizzat şahidiyiz.

Tek bir vatandaşımızın dahi mağdur olmaması, kendini sahipsiz hissetmemesi için devletimizin tüm imkânlarını seferber ettik. Bunun için milletimden sabır istiyorum. Bu mücadele ancak 84 milyon hep birlikte aynı kararlılıkla hareket edersek başarıyla neticelenebilir. Aksi takdirde, vaka ve ölüm sayılarını hedeflediğimiz seviyelerin altına düşürerek salgını tamamen yenmekte zorlanırız.

500 TARIM KREDİ MARKETİ

Tarım Kredi Kooperatifi sayısını 180’den 500’e çıkarma talimatını verdim. Daha sonra 1000, gerekirse arttıracağız. Devletin görevi bu, mecburuz ve yapacağız. ‘Devlet, bu işlerde bulunmaz’. Sizler, piyasayı bu şekilde adeta yağmalarsanız, kusura bakmayın.”

TBMM’YE GELEN FEZLEKELER İÇİN: SÜREÇ NEYSE AYNEN İŞLEYECEKTİR

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, AK Parti grup toplantısının ardından HDP’li milletvekillerinin fezlekeleri ile ilgili “Süreç neyse, o süreç aynen işleyecektir. Biliyorsunuz, bu konularla alakalı Meclis’e gelir. Meclis komisyonlarda falan müzakerelerini yapar. Ondan sonra da Genel Kurul’a gelir. Genel Kurul’da da hemen eller iner kalkar” diye konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti Meclis grup toplantısında salondakilere partisinin hareketi ‘Rabia’ işaretini yaptırdı. Salondaki partililerden ayağa kalkmalarını isteyen Erdoğan, “Tek bayrak, tek millet, tek devlet, tek vatan” sloganını tekrarladı. (Rıza ÖZEL)