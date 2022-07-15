Döviz bürosunda yanlış hesap pahalıya patladı! '10-20 lira kazanalım derken 30 bin lira kaybımız oldu'

Olay, merkez Şahinbey ilçesindeki bir döviz bürosunda dün saat 17.30 sıralarında yaşandı. İddiaya göre döviz bürosuna gelen bir müşteri, paket halindeki altınları vererek dolar satın almak istediğini söyledi. Müşterinin verdiği 6’sı 5 gramlık, 2’si 10 gramlık toplam 50 gramlık altın paketlerini alan döviz bürosu personeli, altınları 80 gram olarak hesapladı. Personel, yaptığı hesap hatasından dolayı müşteriye normalde 2 bin 840 dolar vermesi gerekirken 4 bin 520 dolar verdi. Yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para alan müşteri, aldığı parayı birkaç kez saydıktan sonra satış fişini alarak bürodan ayrıldı. Akşam kasadaki parayı hesaplayan döviz bürosu yetkilileri, kasada bin 680 dolar eksik olduğunu fark edince büronun güvenlik kamerası görüntülerini inceledi. Güvenlik kamerası kayıtlarından fazla paranın verildiği müşteriyi tespit eden çalışanlar, bin 680 dolar fazla alan vatandaşa parayı geri getirmesi için çağrı yaptı. Büronun güvenlik kameralarına da yansıyan o anlarda dövizi alan şahsın parayı birkaç kere saydıktan sonra bürodan ayrıldığı görülüyor.
“ASLINDA FARK ETMESİ LAZIM, ARADAKİ FARK KÜÇÜK DEĞİL”
Çalışanlarının 30 gram altın parasını fazladan verdiğini belirten Hasan Kocaardıç, müşterinin paketli altınları getirip karşılığında dolar almak istediğini söyledi. Personelin 50 gram yerine 80 gram altın parası verdiğini dile getiren Kocaardıç, “Totalde 30 gram fazladan altın parası veriliyor. Şu anki kura göre yaklaşık 30 bin Türk lirası fazladan para veriliyor. Aslında karşıdaki müşterinin bu durumu fark etmesi lazım. Çünkü karşılığında dolar alıyor. Aradaki fark küçük bir fark değil. Gün sonunda yaptığımız hesapta açığı fark ettik. Güvenlik kamera görüntülerini inceledik. Oradan hangi müşteriye fazla verildiğini bulduk” ifadelerini kullandı.