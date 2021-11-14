Döviz bürosunda hırsızlık yaptı, yakalandı!

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Yeni projelerde başvuru süreci için geri sayım Taksitler 436 TLden başlıyorYeni projelerde başvuru süreci için geri sayım! Taksitler 436 TL'den başlıyor#Toki
Gecenin mucizesi, Türkiyenin kahramanı OzolsGecenin mucizesi, Türkiye'nin kahramanı Ozols!#Robert Ozols
14 yıldır tek başına yaşıyor14 yıldır tek başına yaşıyor! #Küresel Isınma
Gözler komşuda, oylar sandıkta Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilirGözler komşuda, oylar sandıkta! Seçim heyecanı başladı... Türk aday kazanabilir #Bulgaristan
Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanız#Başak Cengiz
ABD şokta FBI hacklendi... İtiraf gibi açıklamaABD şokta! FBI hack'lendi... İtiraf gibi açıklama#ABD
Modern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli miModern flörtün kuralları yeniden yazılıyor | Erkekler ilk buluşmada hesabı ödemeli mi?#Kadın Erkek İlişkileri
Bakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli Kısa sürede raylardaBakan açıkladı... Tamamen yerli ve milli! Kısa sürede raylarda#Adil Karaismailoğlu
Esenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü Ortalık fena karıştıEsenyurt’ta hayalleri kâbusa döndü! Ortalık fena karıştı#İstanbul
Türeci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planıTüreci ve Şahin açıklamıştı... İşte sır gibi saklanan yeni korona planı!#Koronavirüs
Caner Erkin için çarpıcı sözler Oyundan çıktıktan sonra...Caner Erkin için çarpıcı sözler! Oyundan çıktıktan sonra...#Türkiye-Cebelitarık
Demet Şener aynı oteldeDemet Şener aynı otelde#Demet Şener
Bakan Özer duyurdu Ehliyet sınavında bir ilk Bakan Özer duyurdu! Ehliyet sınavında bir ilk#Ehliyet
Evlilik için ehliyet Meclis gündeminde...Evlilik için ehliyet! Meclis gündeminde... #Evlilik Ehliyeti
Tan Taşçıya helal olsunTan Taşçı'ya helal olsun! #Magazin Konseyi
HABERLERGündem Haberleri

Döviz bürosunda hırsızlık yaptı, yakalandı!

#Hırsız#Döviz Bürosu#Polis
Döviz bürosunda hırsızlık yaptı, yakalandı

Döviz bürolarında yaşanan hırsızlığı araştıran polis ekipleri olayın failini yakaladı. 59 yaşındaki Suriyeli Kusay A.A güvenlik kameralarına yakalandı.

Haberin Devamı

Döviz bozdurma bahanesiyle girdiği iş yerlerinden el çabukluğuyla para çaldığı iddia edilen şüpheli tutuklandı.

İstanbul Asayiş Şube Müdürlüğü Yankesicilik ve Dolandırıcılık Büro Amirliği ekipleri, Esenyurt ve Güngören'de bulunan 3 ayrı döviz bürosunda yaşanan hırsızlık olaylarının failini yakalamak için çalışma başlattı.

Gözden Kaçmasın

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?Haberi Görüntüle

Yapılan incelemede, iş yerlerine döviz bozdurmak için gelen bir şüphelinin, döviz karşılığında alacağı Türk lirası banknotların bır kısmını, el çabukluğuyla çaldığını belirledi.

Güvenlik kamerası görüntülerinden şüphelinin kimliğini tespit eden polis, Suriye uyruklu Kusay A.A.'yı (59) gözaltına aldı.

Gözden Kaçmasın

Bulgaristanda tarihi seçim: İstanbul da sandık başındaBulgaristan'da tarihi seçim: İstanbul da sandık başında!Haberi Görüntüle

Zanlının, döviz bozdurma işlemini yapan görevlileri çeşitli bahanelerle oyaladığı ve o sırada saydığı paralardan bir kısmını gizlice cebine koyduğu anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı tutuklandı.

Gözden Kaçmasın

Bir cani yetiştirmek istemiyorsanızBir cani yetiştirmek istemiyorsanızHaberi Görüntüle
Haberle ilgili daha fazlası:
#Hırsız#Döviz Bürosu#Polis

BAKMADAN GEÇME!

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum

Ozan Orhon: Amerika’da yapamadım, kebapçıda şarkı söylüyordum!

#Ozan Orhon
‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi

‘Evlilik için ehliyet’ şiddeti önler mi?

#Evlilik Ehliyeti
14 yıldır tek başına yaşıyor Bu son batı ak turnası Omidin hikayesi...

14 yıldır tek başına yaşıyor! Bu son batı ak turnası Omid'in hikayesi...

#Küresel Isınma