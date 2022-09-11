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Döviz bürosunda 20 milyon liralık vurgun! Sırt çantası yakalattı

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#İstanbul#Fatih#Dolandırıcılık
Oluşturulma Tarihi: Eylül 11, 2022 12:27

İstanbul Fatih'te çalıştıkları döviz bürosuna Dubai’den gelen 999 bin 550 doların içinde bulunduğu çantayı, sahte para dolu çantayla değiştirerek çalan şüpheliler yakalandı. Polis, 3 şüpheliyi kullandıkları çantalardan tespit ederken gerçek dolarlar evdeki çekmecelerden çıktı. 20 milyon liralık dolandırıcıların olaydan sonraki anları güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, 11 Mayıs’ta Kemalpaşa Mahallesi’ndeki bir döviz bürosunda meydana geldi. İş yeri sahibi Irak uyruklu Majıd Mukdad Alnaji, polisi arayarak kendisine gelen 1 milyon civarındaki doların sahte olduğunu ihbar etti. Alnaji, ihbar üzerine iş yerine gelen polise durumu anlattı. Alnaji, çalışanları Abdullah Nabell Mohamed (27) ile Fıras Hameed Kareem’in (38), Dubai’den kendisine gönderilen 999 bin 550 doları almak için Kapalıçarşı'ya gittiğini, bir süre sonra dönen çalışanların verdiği çantadan 1 milyon 125 bin 500 dolar çıktığını ancak bu paraların tamamının geçersiz olduğunu söyledi.

Döviz bürosunda 20 milyon liralık vurgun Sırt çantası yakalattı

GERÇEK PARA ÇANTASI İLE SAHTE PARA ÇANTASINI DEĞİŞTİRDİLER

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Bunun üzerine Fatih İlçe Emniyet Müdürlüğü Asayiş Büro Amirliği ekipleri, konuyla ilgili inceleme başlattı. Yapılan araştırmalarda parayı almaya giden Mohamed ile Kareem’in kullandıkları güzergahtaki güvenlik kameraları incelendi. Polis görüntülerden, Mohamed ile Kareem’in Kapalıçarşı'dan çıktıktan sonra iş yeri istikametine yürürken arkalarından başka birisinin geldiğini, bu kişideki çantanın çalışanların kullandığı çantaya benzediğini ve şüphelilerin bir süre sonra çantaları değiştirdiğini fark etti. Son şüphelinin yine Irak uyruklu Murad Abdullah Mohamedalı olduğunu belirleyen polis, zanlının adresini tespit etti.

Döviz bürosunda 20 milyon liralık vurgun Sırt çantası yakalattı

GERÇEK PARALAR SIRT ÇANTASINI DEĞİŞTİREN ZANLININ EVİNDEN ÇIKTI

Fatih polisi, Mohamedali’nin Bayrampaşa’daki evine baskın düzenledi. Baskında şüphelilerin sahte paralarla değiştirdikleri dolarlar, yatak odasındaki çekmecelerin altından çıktı. Polis ekiplerince gözaltına alınan 3 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden Abdullah Nabeel Mohammed ve Murad Abdullah Mohamedalı çıkarıldıkları mahkemece tutuklanırken Fıras Hameed Kareem ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Döviz bürosunda 20 milyon liralık vurgun Sırt çantası yakalattı

Öte yandan şüphelilerin olaydan sonra sırt çantasıyla yürüdükleri ve zanlılardan Murad Abdullah Mohamedalı’nın değiştirdiği çantayla evinin bulunduğu apartmana girdiği anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

Döviz bürosunda 20 milyon liralık vurgun Sırt çantası yakalattı

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#İstanbul#Fatih#Dolandırıcılık

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