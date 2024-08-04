Döviz bürosu sahibine tahliye

Haberin Devamı

O dönem Karşıyaka Spor Kulübü yönetim kurulu üyesi ve Karşıyaka Altyapı Basketbol Şube Başkanı olan Denizbank Bornova Şube Müdürü Hatice Özalp (48), yüksek kâr vaadiyle fon ve altın alarak değerlendirmek üzere kulübün 3 yöneticisi ile 7 işinsanından yaklaşık 300 milyon TL topladı. Ancak, topladığı paraları fona yatırmayan, altın da almayan Özalp’in parayı döviz bürosu sahibi Serkan Çelik’e (48) gönderdiği ileri sürüldü. Dolandırıldıklarını anlayan mağdurlar durumu polis ekiplerine bildirip, Özalp hakkında şikâyetçi oldu.

‘İŞBİRLİĞİ YAPMADIM’

Soruşturma kapsamında banka personeli E.Y. ile Özalp’ın paraları gönderdiği öne sürülen Serkan Çelik ve döviz bürosu çalışanı A.A. da gözaltına alındı. Şüphelilerden Serkan Çelik tutuklandı, diğer 2 kişi ise yurtdışına çıkış yasağıyla serbest bırakıldı. Ayrıca döviz bürosunda, Denizbank Bornova Şubesi’nde ve belirlenen bazı adreslerde de aramalar yapıldı. Hatice Özalp ile Serkan Çelik’in malvarlıklarına ise el koyuldu. Şüphelilerden Serkan Çelik, avukatı Cengiz Varol’un yaptığı itirazlar sonucu önceki akşam tahliye edildi. Serbest bırakıldıktan sonra yakınlarının cezaevi önünde karşıladığı Serkan Çelik, “Ben işimi yaptım, işbirliği yapmadım. İftiraya uğradım. Adalet yerini buldu” dedi.