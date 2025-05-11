Döverek öldürdüler

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Silah seslerini duyan binanın güvenlik görevlileri dışarı çıkarak Eğrek’in etrafını sardı. Silahı alan görevliler toplu bir şekilde Eğrek’e vurmaya başladılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Eğrek, emniyetteki işlemlerin ardından darp raporu alınması için Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne götürüldü. Eğrek, hastanede muayene sırasında baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğunu belirtti ve fenalaştı. Kırmızı alanda entübe edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.