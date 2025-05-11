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Döverek öldürdüler

Güncelleme Tarihi:

#Erol Eğrek#ÇALIK Holding#Şişli
Döverek öldürdüler
Ali Rıza AKBULUT
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 11, 2025 07:00

ÇALIK Holding’in eski çalışanı olan Erol Eğrek (49), iddiaya göre 10 yıldır tazminatını alamıyordu. 9 Nisan saat 14.00 sıralarında İstanbul Şişli’de bulunan Çalık Holding binası önüne gelen Erol Eğrek, tabancasını çıkardı ve 3 kez ateş etti.

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Silah seslerini duyan binanın güvenlik görevlileri dışarı çıkarak Eğrek’in etrafını sardı. Silahı alan görevliler toplu bir şekilde Eğrek’e vurmaya başladılar. İhbar üzerine olay yerine gelen polis ekipleri geldi. Eğrek, emniyetteki işlemlerin ardından darp raporu alınması için Cemil Taşçıoğlu Hastanesi’ne götürüldü. Eğrek, hastanede muayene sırasında baş, boyun ve göğsünde ağrı olduğunu belirtti ve fenalaştı. Kırmızı alanda entübe edildi ancak tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayla ilgili 6 kişi gözaltına alındı.

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#Erol Eğrek#ÇALIK Holding#Şişli

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