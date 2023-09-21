Dövülüp uçurumdan atılan kişi saatler süren operasyonla kurtarıldı

Haberin Devamı

Olay, Derince ilçesine bağlı Taşköprü mevkisinde meydana geldi. Dün akşam saatlerinde bir kişinin dövülüp uçurumdan atıldığı ihbarı üzerine, jandarma ekipleri çalışma başlattı. Ekipler, zorlu arazi koşullarının olduğu bölgede arama yaptı. Havanın kararmasıyla birlikte aramalara ara verildi.

AĞIR YARALI OLARAK KURTARILDI

Sabah saatlerinde çalışmalar yeniden başladı. Jandarma, 70 metrelik uçurumun dibinde Ertuğrul P.’yi ağır yaralı buldu. İtfaiye ve jandarmanın çalışmasıyla Ertuğrul P. bulunduğu yerden çıkarıldı.

Haberin Devamı

Olay yerinde ilk müdahalesi yapılan Ertuğrul P., ambulansla Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi altına alınan Ertuğrul P.'nin hayati tehlikesinin bulunduğu öğrenildi.

Jandarma ekipleri, Ertuğrul P.'yi dövüp uçurumdan attığı iddia edilen kişi ya da kişilerin bulunması için çalışma başlattı.