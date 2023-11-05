DosyasÄ± unutulan dava 45 yÄ±l sonra yeniden gÃ¶rÃ¼lecek... Taraflar hayatÄ±nÄ± kaybetti

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Menderes'te oturan GÃ¼lizar C. ile 4 akrabasÄ± arasÄ±nda ilÃ§edeki bir arsa nedeniyle anlaÅŸmazlÄ±k Ã§Ä±ktÄ±. Bunun Ã¼zerine GÃ¼lizar C., 1974'te durumu yargÄ±ya taÅŸÄ±yÄ±p, tapu iptali ve tescil davasÄ± aÃ§tÄ±. Ä°zmir 6'ncÄ± Asliye Hukuk Mahkemesi, 1 KasÄ±m 1976'da davanÄ±n reddine ve sÃ¶z konusu taÅŸÄ±nmazÄ±n davacÄ± lehine tesciline karar verdi. KararÄ±n ardÄ±ndan taraflarÄ±n itirazlarÄ± Ã¼zerine dosya, YargÄ±tay'a taÅŸÄ±ndÄ±. DosyayÄ± inceleyen YargÄ±tay, 4 MayÄ±s 1977'de Ä°zmir 6'ncÄ± Asliye Hukuk Mahkemesi'nin kararÄ±nÄ± bozup, dosyayÄ± yeniden yerel mahkemeye gÃ¶nderdi. Fakat taraflara ve avukatlara bir daha tebligat yapÄ±lmadÄ±. YargÄ±tay'Ä±n bozma kararÄ±nÄ±n ardÄ±ndan yerel mahkeme tarafÄ±ndan da hiÃ§bir iÅŸlem yapÄ±lmadÄ±.

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TARAFLAR HAYATINI KAYBETTÄ°

Rafta unutulan dosya, ÅŸans eseri ortaya Ã§Ä±ktÄ±. MirasÃ§Ä±lar, geÃ§en gÃ¼nlerde aynÄ± taÅŸÄ±nmazÄ±n satÄ±lmasÄ± ile ilgili bir dava daha aÃ§tÄ±. DavanÄ±n gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi, taÅŸÄ±nmazÄ±n Ã¼zerinde tedbir olduÄŸunu tespit etti. AraÅŸtÄ±rmalar neticesinde taÅŸÄ±nmaz iÃ§in aÃ§Ä±lan davanÄ±n 1976'dan bu yana aÃ§Ä±k olduÄŸu, bu nedenle de taÅŸÄ±nmaz Ã¼zerinde tedbir gÃ¶rÃ¼ldÃ¼ÄŸÃ¼ belirlendi. Bu sÃ¼re zarfÄ±nda taraflarÄ±n ve hatta taraf avukatlarÄ±nÄ±n da hayatlarÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ortaya Ã§Ä±ktÄ±. Kimlik Ã§alÄ±ÅŸmalarÄ± sonucunda 40 mirasÃ§Ä±ya ulaÅŸÄ±lÄ±rken, 15 Åžubat 2024'e duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ verildi. 4 MayÄ±s 1977'de YargÄ±tay'dan dÃ¶nen dosyaya, 45 yÄ±l 9 ay 11 gÃ¼n sonra yeniden Ä°zmir 6'ncÄ± Asliye Hukuk Mahkemesi'nde kaldÄ±ÄŸÄ± yerden devam edilecek.

'KARAR DEFTERÄ°NDE KAPANMADIÄžINI GÃ–RDÃœK'

Unutulan dosyayÄ± ortaya Ã§Ä±karan avukatlardan ErdoÄŸan Zeren, sÃ¼reci anlattÄ±. Zeren, "Menderes Sulh Hukuk Mahkemesi'ndeki davada taÅŸÄ±nmaz Ã¼zerinde tedbir olduÄŸu gÃ¶rÃ¼lÃ¼yor. Mahkeme de tedbirin kaldÄ±rÄ±p, kaldÄ±rÄ±lmadÄ±ÄŸÄ± ile ilgili yazÄ± yazÄ±yor. Ä°lgili mahkeme yazÄ±ya cevap vermeyince mÃ¼vekkiller, bu iÅŸlemin gÃ¶rÃ¼lmesi ve hÄ±zlandÄ±rÄ±lmasÄ± iÃ§in bize mÃ¼racaat etti. Dosyaya dahil olduktan sonra mahkemeye gidip, araÅŸtÄ±rma yaptÄ±m ve karar defterinde bu dosyanÄ±n kapanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gÃ¶rdÃ¼k. DosyanÄ±n araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ±nÄ± istediÄŸimizde adliyenin taÅŸÄ±nmasÄ± sÄ±rasÄ±nda rafa kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ve yÄ±llarca orada kaldÄ±ÄŸÄ± ortaya Ã§Ä±ktÄ±. DosyanÄ±n YargÄ±tay dÃ¶nÃ¼ÅŸÃ¼nde taraflara tebligatlarÄ±n yapÄ±lmadÄ±ÄŸÄ±, dolayÄ±sÄ±yla da bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ± tespit edildi" dedi.

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'UYAP'A KAYDI YAPILDI'

Dava dosyasÄ±nÄ±n Ä°zmir Adliyesi'ndeki en eski dosya olduÄŸuna vurgu yapan Zeren, "45 yÄ±lÄ± aÅŸkÄ±n bir sÃ¼redir rafta bekleyen bir dosya. Onlarca teftiÅŸ gÃ¶rÃ¼yor. Ä°nceleme denetleme gÃ¶rÃ¼yor. Her yÄ±l sonunda da dosya tasvibi yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda aÃ§Ä±k dosya olarak sistemde gÃ¶rÃ¼lmesi gerekiyor. Ancak dosya atlatÄ±lmÄ±ÅŸ. Karar dÃ¼zeltme yolunun bitirilmesi iÃ§in usulÃ¼ tebligatlarÄ±n yapÄ±lmasÄ± gerekiyordu. Mahkeme de bizlerden yardÄ±m istedi. Dosya incelemesi yaptÄ±k. DavacÄ±nÄ±n mirasÃ§Ä±larÄ±nÄ± tespit ettik. DavalÄ±larÄ±n ve Ã¶len davalÄ±larÄ±n mirasÃ§Ä±larÄ±nÄ± tespit ettik. Taraf teÅŸkili saÄŸladÄ±ktan sonra dosyanÄ±n Ulusal YargÄ± AÄŸÄ± BiliÅŸim Sistemi'ne (UYAP) giriÅŸini yaptÄ±k. ArtÄ±k dosya 2023 yÄ±lÄ±nda 1974 esasÄ±yla UYAP'a kaydÄ± yapÄ±lmÄ±ÅŸ oldu. Tahminimce, Ä°zmir Adliyesi'ndeki en eski dosyadÄ±r. En eski olmasÄ±nÄ±n sebebi Ã§etrefilli olmasÄ± deÄŸil; tamamen rafta unutulmuÅŸ olmasÄ±dÄ±r. Usulen karar dÃ¼zeltmeye herhangi bir baÅŸvuru yapÄ±lmadÄ±. Bu nedenle 15 Åžubat'a duruÅŸma gÃ¼nÃ¼ verildi. Ä°lk derece mahkemesinde yargÄ±lama sÃ¼recek" diye konuÅŸtu.

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'YARGITAY KARARI DAKTÄ°LO Ä°LE YAZILMIÅž'

1974 esaslÄ± dosyaya bakacak olmanÄ±n kendisi iÃ§in ilginÃ§ olduÄŸunu belirten Zeren, "YargÄ±tay kararÄ± daktilo ile yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Ãœzerinde hiÃ§bir Ã§izik yok. Ã‡ok dÃ¼zenli yazÄ±lmÄ±ÅŸ. Sade bir TÃ¼rkÃ§e kullanÄ±lmÄ±ÅŸ. Benden yaÅŸÃ§a bÃ¼yÃ¼k bir dosyaya bakÄ±yor olmak; Ã§ok ilginÃ§ geldi. Tabii dosyaya bakanÂ

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