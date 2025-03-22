×
Günlük Egazete© Copyright 2025 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR SON DAKİKA
HABERLERGündem Haberleri

Dosyadaki 4 gizli tanık

Güncelleme Tarihi:

#İBB Soruşturma#Ekrem İmamoğlu#Gizli Tanık
Dosyadaki 4 gizli tanık
Musa KESLER
Oluşturulma Tarihi: Mart 22, 2025 07:00

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu ile belediye yöneticileri ve işinsanlarının gözaltına alındığı soruşturmada Meşe, Ladin, Çınar ve İlke kod adlı 4 gizli tanık da dosyada. Ayrıca açık isimleriyle 13 kişi tanık, 4 kişi de müşteki durumunda.

Haberin Devamı

İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap” gibi suçlardan yürüttüğü soruşturmada MASAK raporu, vergi inceleme ve müfettiş raporlarının yanı sıra 4 gizli tanık ifadesi de var. Gizli tanık ifadeleri soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınmış. Kod isimleri: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke... Gizli tanıkların ne anlattıkları ve ifadelerinin detayları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmadaki bazı suçlamalara dair iddialar olduğu anlaşılıyor. Bu iddialar gözaltındaki şüphelilere sorgularında yöneltilecek. Gözaltındaki bazı isimlere yönelik teknik ve fiziki takip kayıtları da soruşturma dosyasında.

‘İHBARCILAR’ İDDİASI

Dosyada gizli tanıklar dışında 13 tanığın da açık isimleriyle birlikte ifadeleri var. Bu tanıklar da suçlama konusu bazı olaylarla ilgili tanıklıklarını anlatmış. Ayrıca dört “müşteki” de doğrudan suçlama konusu olan olaylara dair ifade vermiş. Dosyada ihbarcıların olduğuna dair de bilgiler var. Ama bunların kimliği ve ihbarların ne olduğu da henüz bilinmiyor. İki ayrı soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdiye kadar gözaltındaki kişi sayısı 90, henüz ulaşılamayan 9 kişi “firari” konumunda, yurtdışında olduğu belirlenen 7 kişinin işlemleri ise yurda dönüşlerinde başlayacak.

Gözden KaçmasınİBBye terör ve yolsuzluk operasyonu Ekrem İmamoğlunun ifadesi ortaya çıktıİBB'ye terör ve yolsuzluk operasyonu! Ekrem İmamoğlu'nun ifadesi ortaya çıktıHaberi görüntüle

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#İBB Soruşturma#Ekrem İmamoğlu#Gizli Tanık

BAKMADAN GEÇME!