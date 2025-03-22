Dosyadaki 4 gizli tanık

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İSTANBUL Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Bürosu’nun “çıkar amaçlı suç örgütü kurmak, ihaleye fesat karıştırmak, irtikap” gibi suçlardan yürüttüğü soruşturmada MASAK raporu, vergi inceleme ve müfettiş raporlarının yanı sıra 4 gizli tanık ifadesi de var. Gizli tanık ifadeleri soruşturma sürecinde Mali Suçlarla Şube Müdürlüğü’nde alınmış. Kod isimleri: Meşe, Ladin, Çınar ve İlke... Gizli tanıkların ne anlattıkları ve ifadelerinin detayları henüz bilinmiyor. Ancak soruşturmadaki bazı suçlamalara dair iddialar olduğu anlaşılıyor. Bu iddialar gözaltındaki şüphelilere sorgularında yöneltilecek. Gözaltındaki bazı isimlere yönelik teknik ve fiziki takip kayıtları da soruşturma dosyasında.

‘İHBARCILAR’ İDDİASI

Dosyada gizli tanıklar dışında 13 tanığın da açık isimleriyle birlikte ifadeleri var. Bu tanıklar da suçlama konusu bazı olaylarla ilgili tanıklıklarını anlatmış. Ayrıca dört “müşteki” de doğrudan suçlama konusu olan olaylara dair ifade vermiş. Dosyada ihbarcıların olduğuna dair de bilgiler var. Ama bunların kimliği ve ihbarların ne olduğu da henüz bilinmiyor. İki ayrı soruşturmada toplam 106 kişi hakkında gözaltı kararı verilmişti. Şimdiye kadar gözaltındaki kişi sayısı 90, henüz ulaşılamayan 9 kişi “firari” konumunda, yurtdışında olduğu belirlenen 7 kişinin işlemleri ise yurda dönüşlerinde başlayacak.