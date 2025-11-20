Dosya 11 yıl sonra raftan indi, cinayetin sır perdesi böyle aralandı

Haberin Devamı

Olay, 6 Ocak 2014 tarihinde Alaca ilçesi Cumhuriyet Mahallesi Harmanlar Sokak'ta meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, müstakil evinde yalnız yaşayan A.Ş. (71), sabah saatlerinde eve gelen bakıcısı tarafından kanlar içinde bulundu. Yapılan incelemede yaşlı kadının cinsel saldırıya uğradığı ve vücudunun çeşitli yerlerinden 18 kez bıçaklanarak vahşice öldürüldüğü belirlendi. O dönem yapılan tüm çalışmalara rağmen olayın şüphelisi tespit edilemedi. Aradan geçen 11 yılın ardından Alaca Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde dosya yeniden ele alındı.

14 AYLIK TİTİZ VE KAPSAMLI BİR ÇALIŞMA YÜRÜTÜLDÜ

Çorum İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri, dosya üzerinde 14 ay süren titiz ve kapsamlı bir çalışma yürüttü. Yapılan teknik ve fiziki takipler ile delillerin yeniden incelenmesi neticesinde, vahşi cinayetin şüphelisinin M.E.Y. (34) olduğu tespit edildi. Şüphelinin başka bir suçtan dolayı tutuklu olduğu ortaya çıktı.

Haberin Devamı

"Kasten öldürme", "cinsel saldırı" ve "konut dokunulmazlığının ihlali" suçlarından adli makamlara sevk edilen M.E.Y. tutuklandı.