Dostuna kartını verdi jandarma kapıya dayandı... 3 günde 10 vukuat

Haberin Devamı

Ankara’da bir şirkette paketleme sorumlusu olarak çalışan İlyas Ataş, iddiaya göre hesabında bloke olduğunu ve amcasının kendisine para göndereceğini söyleyen asker arkadaşı E.B.’ye, Haziran 2023’te banka hesap bilgileri ile kartını verdi. Ancak “Dostum” dediği arkadaşı yüzünden başına gelmeyen kalmadı. Ataş hakkında, ‘Bilişim sistemleri banka veya kredi kurumlarının araç olarak kullanılması suretiyle dolandırıcılık’ suçundan 10 ayrı soruşturma başlatıldı. Elektrikli motor satışı vaadiyle dolandırılan Z.T.’nin Kütahya 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde açtığı davada İlyas Ataş’a, aynı suçtan 4 yıl 2 ay hapis ve 20 bin TL adli para cezası verildi. Ataş, avukatı aracılığıyla karara itiraz ederek, dosyayı istinaf mahkemesine taşıdı.

SADECE ÜÇ GÜN KALDI

Haberin Devamı

Kartının sadece 3 gün arkadaşında kaldığını belirten Ataş, yaşadıklarını şöyle anlattı: “Aradan 4 ay geçtikten sonra beni jandarma gelip aldı. ‘Bu konuyla ilgili hakkınızda suç duyurusu var’ diye ifademi aldılar. 1-2 ay geçtikten sonra tekrar ifadeye gittim. Bu böyle böyle devam etti. Toplam 10 kez ifade verdim. Şu an hakkımda açılmış 4 dava, 6 soruşturma var. Ben kimseden hiçbir pay almadım. Bu delillerle nettir, sabittir. 4 yıl 2 ay cezam var. Bir gün onaylanırsa benim tamamen hayatım biter. Çünkü 10 dosyadan 4 yıl 2 ay alırsam 40 yıl yapar ve hiçbir şekilde suç işlemedim. Bu tür dolandırıcılığa maruz kalan mağdurları toplamak için sosyal medya hesabı kurdum. Tüm mağdurları bizzat dinledim. İşimden de oldum bu süre içinde. Farklı farklı gruplar kurarak 1000 kişilik bir kitleye ulaştık. Maalesef hepsi mağdur. Bilinçli şekilde yapan hiç kimse yok. Bilinçli yapan insanlar şu an Türkiye’de değil. O parayı kazananlar şu an yurtdışında.”