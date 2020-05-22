Dostluk ve gurur abidesi

İstanbul’da ilk etabı 20 Nisan’da açılan ve koronavirüs hastalarına hizmet veren Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, dün tüm etap ve branşlarıyla birlikte hizmete girdi. Hastanenin resmi açılışı, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan tarafından gerçekleştirildi. Tören için Huber Köşkü’nden helikopterle hastaneye gelen Cumhurbaşkanı Erdoğan’a Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Adil Karaismailoğlu, Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank ve eski Sağlık Bakanı Recep Akdağ’ın da aralarında olduğu sınırlı sayıda isim eşlik etti. Erdoğan, hastanenin maketi üzerinde son bilgileri aldı, hasta odalarını ziyaret etti.

Erdoğan’ı taşıyan helikopter çatıdaki ‘heliport’a indi.

TÜRK-JAPON ŞİRKETLERİ

Kamu- özel sektör ortak yatırımı olarak hayata geçirilen ve inşası Türk Rönesans Sağlık Yatırım ile Japon Sojitz şirketleri ortaklığı ile gerçekleştirilen hastanenin açılış konuşmasında Erdoğan, özetle şunları söyledi:

“Hastanemizin adını iki ülkenin işbirliğine yaraşır şekilde, Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi olarak belirledik. Yine ismiyle müsemma olması için hastanemizin çevresini 1000’den fazla çam ve baharın müjdecisi kiraz çiçeği sakura ağacıyla donattık. Sadece estetik bakımdan değil, teknolojik altyapısı, müştemilatı, konumu, imkânları ve diğer özellikleriyle İstanbul’un gurur abidelerinden biri olacak bir eseri daha ülkemize kazandırdık.

DÜNYANIN SAYILI HASTANESİ

1 milyon 21 bin metrekare kapalı alanıyla bu hastane şimdiden dünyanın sayılı hastaneleri arasına girmiştir. 456’sı yoğun bakım olmak üzere, toplam 2 bin 682 yatağı, 725 poliklinik odası ve 90 ameliyathane masası ile bu eser, bilhassa COVID-19 salgınıyla mücadelemizde kritik bir rol oynayacaktır.

ULUSLARARASI SAĞLIK MERKEZİ

Milletimizle beraber İstanbul Havalimanı’na yakınlığı ile yabancı misafirlerimize de hizmet verecektir. Artık İstanbul aynı zamanda uluslararası bir sağlık merkezi durumuna gelmiştir. Sağlık sistemlerinin çöktüğü, kamu düzeninin yara aldığı bir dönemde Türkiye ve Japonya örnek bir başarı sergiliyor. Nitekim, dün itibariyle günlük vaka sayımızı 1000’in altına düşürdük. Normalleşme ile ilgili adımları atarken, tedbirleri de asla elden bırakmıyoruz.”

METRO DA 1 YIL SONRA

Hastaneni ulaşım yatırımlarının İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından reddedildiğini ifade eden Erdoğan, şöyle devam etti: “Ne yazık ki yeni belediye başkanının, ‘Bizim imkânlarımız yok, yapamayız’ diyerek çekildiği bu yol ve metro konusunda da talimatımızı Ulaştırma Bakanımıza verdik. Sağ olsun Ulaştırma Bakanlığımız, büyük bir gayretle, yoldu, viyadüktü bunları tamamladı. Şimdi inşallah, metro kısmını bu hafta devrini alıp, süratle 1-1.5 yıl içerisinde bitirmek suretiyle, artık bütün vatandaşımız buraya gelebilme imkânına sahip olabilecek.”

Erdoğan törenin ardından araçta maskesini taktı.

SAĞLIK BAKANI: YATIRIMLARIN ÖNEMİNİ GÖRDÜK

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nin 11’inci şehir hastanesi olduğunu söyleyen Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, “Salgınla mücadelede yükü ağırlıklı olarak bu hastanelerimiz omuzlamıştır. COVID- 19 ile mücadele sırasında bu yatırımların ne kadar önemli olduğunu hep birlikte yaşayarak görmüş olduk. Birçok ülkede hastane yatağı ve yoğun bakım kapasiteleri yetersiz olurken, ülkemizin altyapısı sayesinde sıkıntı yaşanmamıştır. Amacımız bu hastanelere başvuran her hastanın, sağlıklı ilgili sorunlarının tamamını bir merkezde sonuçlandırmasıdır” dedi.

ABE’DEN KORONA MÜCADELESİNE ÖVGÜ

Japonya Başbakanı Şinzo Abe, Marmaray’ın açılış törenine katıldığını hatırlatarak, “Koronavirüs salgını nedeniyle bu kez, Japonya’dan video kanalıyla oradayım. Ne kadar uzakta olsam da benim kalbim Sayın Erdoğan ve Türk halkıyla beraber” dedi. Türk – Japon firmalarının işbirliği ile inşa edilen hastanenin, Erdoğan’ın talimatıyla öngörülen tarihten önce açıldığını hatırlatan Abe, şöyle devam etti: “Dünya koronavirüsle mücadele ederken Türkiye, Sayın Erdoğan’ın güçlü liderliği altında, tedavi yöntemlerinin geliştirmesi gibi salgınla mücadele için seferber oldu, gönülden saygı duyuyorum.”

TEK BAŞINA BİR ŞEHİR

- Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, 10 bloklu.

- 2 bin 68 sismik izolatörle depreme dayanaklı. 3 heliportu bulunan hastanede, 456’sı yoğun bakım, toplam 2 bin 682 yatak bulunuyor.

- 30 bin metrekare kapalı alan içinde erişkin, çocuk, travma ve kadın doğum olmak üzere 4 ayrı acil servis bulunuyor. Günlük 7 bin hastaya hizmet verecek düzeyde tanı ve tedavi üniteleri olan acil servislerde, gerektiğinde acil yoğun bakım şartlarının sağlanabileceği 226 gözlem alanı yer alıyor.

- 725 poliklinik odası, 3’ü hibrit toplam 90 ameliyathanesi ile günlük 35 bin ayaktan hasta alabilecek ve 500 özellikli ameliyat yapılabilecek kapasitede.

- Ana hastane, ortak bir çekirdek yapı etrafına kurulu 6 adet bloktan oluşurken, içinde şu birimleri barındıracak:

- Genel Hastane, Kalp ve Damar Hastalıkları Hastanesi, Ortopedi ve Nöroloji Hastanesi, Çocuk Hastanesi, Kadın Hastanesi, Onkoloji Hastanesi, Psikiyatri Hastanesi, Fizik Tedavi ve Rehabilitasyon Hastanesi.