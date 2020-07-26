'Dostlarla iktidara'

CHP’nin pandemi nedeniyle Ankara Bilkent Odeon Gösteri ve Kültür Merkezi’nde, açık havada yapılan 37. Olağan Kurultayı’na Kemal Kılıçdaroğlu’nun açıkladığı13 maddelik manifesto damgasını vurdu. Kürt sorunundan, ekonomiye kadar birçok alanda çözüm önerilerinin bulunduğu manifestoyu oylamaya sunan Kılıçdaroğlu “Önümüzdeki ilk seçimlerle dostlarımızla beraber iktidar olacağız” dedi. Kılıçdaroğlu konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

‘DÜNYANIN GÖZÜ KULAĞI BURADA’

“Ülkemizin sorunlarına çözüm üreteceğimizi buradan açıkça Türkiye ve dünyaya ilan ediyorum. Bu kurultay TBMM’nin açılışının 100. yılında yaptığımız kurultaydır, bizi 2023’e taşıyacak kurultaydır. Bu iktidar kurultayını on binlerin katıldığı ortamda yapılmasını arzu ederdik ama COVID-19 süreci izin vermedi. Bu kurultay Ortadoğu’dan, Afrika’dan, Amerika’dan, Rusya’dan uzak Asya’ya kadar tüm dünyanın gözünün kulağının olduğu bir kurultaydır.

İKİNCİ YÜZYILA ÇAĞRI BEYANNAMESİ

İkinci Yüzyıla Çağrı Beyannamesi’ni hazırladık. Türkiye’nin önündeki beş temel sorundan söz etmek isterim. Böyle bir ortamda demokrasiden söz etmek mümkün değildir. İkinci sorunumuz, ekonomi. Türkiye Cumhuriyeti’nin ekonomik bağımsızlığı tehlike altındadır. Üçüncü büyük sorunumuz dış politika. Dördüncü, eğitim sorunumuz. Beşinci sorun toplumsal barış. Siyasi iktidar, başta Kürt sorunu olmak üzere, neredeyse tüm toplumsal sorunlarda, kutuplaşma ve kamplaşmayı derinleştirmektedir.

‘DOSTLARIMIZLA ÇÖZECEĞİZ’

Geliniz neyi nasıl çözeceğiz. Asıl sorun şu: Biz bu sorunları kimlerle nasıl çözeceğiz. Sizlerle, yani yol arkadaşlarımızla çözeceğiz. İkincisi Millet İttifakını Oluşturan dostlarımızla çözeceğiz. Önümüzdeki ilk seçimlerle dostlarımızla beraber iktidar olacağız. Ahlaklı, adaletli, vatandaşını kucaklayan bir siyaset anlayışını Türkiye Cumhuriyeti topraklarına getireceğiz.”

TEK BAŞINA ADAY OLDU, 1251 OYLA YENİDEN SEÇİLDİ

Diğer 3 aday adayı yeterli imzaya ulaşamadığı için kurultayda tek başına aday olan Kemal Kılıçdaroğlu, 1251 oyla 6. kez CHP Genel Başkanı seçildi, 67 oy geçersiz sayıldı. Tekrar genel başkan seçilmesinden sonra teşekkür konuşması yapan Kılıçdaroğlu, “Söz verdik, 2023’te iktidar olacağız, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağız. 4’üncü devrime hep beraber hazırlanacağız” dedi.

13 MADDELİK MANİFESTO

Kılıçdaroğlu konuşmasında, 13 maddelik manifestoyu açıkladı. İşte manifestodan çarpıcı bölümler:

Birinci hedef, yeni bir anayasayla güçlendirilmiş parlamenter sisteme geçeceğiz, yeni bir güçlü anayasa yapılacak. Bu Anayasada cumhurbaşkanının tarafsız olması sağlanacak. Kuvvetler ayrılığı esas alınacak. Bir diğer ilke, düşünceyi ifade, örgütlenme ve basın özgürlüğü koşulsuz güvence altına alınacaktır.

KÜRT SORUNU TBMM’DE ÇÖZÜLECEK

Türkiye’nin toplumsal barışı ve huzuru sağlanacak. Başta Kürt sorunu olmak üzere tüm toplumsal sorularımız, demokrasi ışığında ve TBMM’de çözülecek. Kadın-erkek fırsat eşitliği sağlanacak. Devlet yönetiminde ve toplumsal düzende liyakat istemi hakim kılınacak.

Seçim Yasası değişecek, seçim barajı kaldırılacak ve millet iradesinin tam olarak yansıması sağlanacak. Milletin vekilini genel başkan değil millet seçecek. Cinsiyet kotası getirilecek, kadınların parlamentoda temsili, yasal güvence altına alınacaktır. Kamu İhale Kanunu ve Rekabet Kanunu yeniden şekillendirilecek. Sizin alın terinizi sömüren yatırımları devletleştireceğiz.

AİLE DESTEKLERİ SİGORTASI OLACAK

Üretim ve hakça paylaşım ana hedef olacak. Eğitim sistemi tüm bileşenlerin ortak çabasıyla yeniden yapılandırılacak. Gelecek nesiller için ekosistem hakkı korunacak. Güçlü sosyal devletin ilk adımı olarak aile destekleri sigortası kurumu kurulacaktır. Vatandaşlarımıza asgari bir gelir düzeyi mutlaka sağlanacaktır. Ayrıca Ortadoğu Barış Ve İşbirliği Teşkilatı kurulacak. Kurucu üyelerinin İran, Irak, Suriye ve Türkiye’nin olacağı ve bölgemize huzur, barış, istikrar oluşturmayı hedefleyen OBİT kurulacak.

EŞİYLE GELDİ

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, kurultaya eşi Selvi Kılıçdaroğlu ile birlikte geldi.

İBB BAŞKANI EKREM İMAMOĞLU: ‘GENEL BAŞKANIMIZIN‘GENEL BAŞKANIMIZIN ETRAFINI TOPARLAMALI’ İmamoğlu kurultayı beklerken Kılıçdaroğlu’nun konuşmalarının yer aldığı ‘Özgür ve Adil Bir Türkiye İçin Yürüyüş’ isimli kitabı inceledi.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı (İBB) Ekrem İmamoğlu, kurultayın yapıldığı Bilkent Odeon’da basın mensuplarını ziyaret etti. Ayasofya-i Kebir Cami-i Şerifi’nin ibadete açılmasına yönelik bir soru üzerine, “Hayırlısı olsun” yanıtını veren İmamoğlu, kurultayı ise şu sözlerle değerlendirdi: “CHP sadece kendisine oy veren insanlar için bir umut kurultayı yapmıyor, bence şu an muhalefeti temsil eden hangi ruh varsa onu temsil edecek bir kurultay yapacak. Hiçbir parti için tek başına bir iktidar söz konusu olmadığına göre demek ki çok kapsayıcı, uzlaşmacı bir anlayışla kurultayı düşünmek ve ona göre kararlar almak lazım. Zaten CHP’nin ideolojisinin Türkiye’de kapsamayacağı hiçbir değer yoktur. Bu ittifak büyük bir ittifak olmalı.” Kurultayda genel başkanlık yarışının yaşanıp yaşanmayacağına yönelik bir soruyu da yanıtlayan İmamoğlu, “Bizim Genel Başkanımızla ilgili zerre kadar sorgulayacağımız bir şey yok. Sadece etrafını iyi bir yönetimle toparlamamız gerekiyor” diye konuştu. (ANKARA/AA)

İLHAN CİHANER’İN İDDİASI: ‘İMZA VERECEKLER TEHDİT EDİLDİ’

Kurultay’da Genel Başkan Kılıçdaroğlu’na karşı İlhan Cihaner, Aytuğ Atıcı ve Tolga Yarman aday adaylığını açıklamıştı. Ancak her üç isim de kesin aday olabilmek için delegelerden gerekli olan 68 imzayı toplayamadı.



ATICI: İDEOLOJİK SAVRULMA



İlhan Cihaner konuşmasında, “100’ün üzeri imza için gelen arkadaşlarımız yoldan geri çevrildi. Belediye başkanları aşıyla, işiyle o arkadaşları tehdit etti” dedi.



Diğer aday Aytuğ Atıcı ise CHP’de ideolojik savrulma yaşandığını söyledi



Tolga Yarman da, “2017’de rejim sahte oylarla değişti. YSK’ye itirazda bulunmadınız. Biz de rejimin değişmesine çanak tuttuk” dedi.

ONUR KURULU ÜYESİNİN İSYANI: ‘30 YILDIR İKTİDAR OLAMIYORUZ’

CHP’nin koronavirüs salgını nedeniyle dört ay ertelendikten sonra, Bilim Kurulu’nun önerileri doğrultusunda seyirciye kapalı yapılan kurultayı, yoğun sağlık ve güvenlik önlemleriyle başladı.



İKTİDAR PANKARTLARI



Tribünlerin bulunduğu duvarlara Atatürk ve Kemal Kılıçdaroğlu posterleri ile Türk bayrakları asıldı. Kurultayın sloganı olan “iktidar kurultayı” sahne arkasına yazılırken, “Barış için iktidar”, “Özgürlük için iktidar”, “Halk için iktidar”, “Ezilenler için iktidar”, “Çocuklar için iktidar”, “Kadınlar için iktidar” pankartları da asıldı.



MASKE UYARISI



4 bin koltuk bulunan merkezde, bin 356 delegenin ve diğer katılımcıların hangi koltuklara oturacağı sosyal mesafe kuralına göre tek tek belirlendi. Maskesiz dolaşma yasaklanırken, sosyal mesafe kuralı da görevliler tarafından gözetildi. Salonun her yerine dezenfektan konuldu. Divan’dan da sık sık partililerin maske takması uyarısı yapıldı.



ATEŞLER ÖLÇÜLDÜ

CHP 37. Olağan Kurultayı için Bilkent Odeon’da emniyet güçleri yoğun güvenlik önlemleri aldı. Çok sayıda polisin görev aldığı alanın girişinde misafirlerin tek tek üst araması ve ateş ölçümü yapıldı.

YÖNETİME SERT ELEŞTİRİ



Onur Kurulu Üyesi Nuriye Mermeroğlu’nun parti yönetimini sert sözlerle eleştirdiği konuşması da kurultaya damga vurdu. Mermeroğlu partisini, “Tıpış tıpış yürümeyi reddeden delegeler ve tıpış tıpış yürümeyi tercih eden delegeler nasılsınız, iyi misiniz? Halinizden memnun musunuz? Aranızda ‘mutluyum, memnunum’ diyen varsa, 30 yıldır iktidar olamayan partimizde bu arkadaşları mutlu kılan nedir?” sözleriyle eleştirdi.

İNCE’YE SONDAN ÜÇÜNCÜ KOLTUK

CHP’nin ‘Hedef İktidar’ sloganı ile yapılan kurultayında; Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde CHP’nin adayı olan ve partinin aldığı oyun 7-8 puan üstünde bir oy alan Muharrem İnce’ye ön sıralarda yer ayrılmadığı ortaya çıktı. İnce, kendisine kurultayın yapıldığı anfi tiyatronun sondan 3. sırasında yer bulabildi.