Dostlarıyla birlikte alınmayı bekliyorlar

Ülkeye hayvan giriş çıkışını yasaklayan kararı Tarım ve Orman Bakanlığı aldı. Karar, Türkiye’nin kurtarma operasyonları yaptığı dönemde, yurtdışında hayvan besleyen vatandaşların dönüşüne engel oldu. Hayvanlarını terk edemeyeceğini belirten vatandaşlar Tarım ve Orman Bakanlığı ile Sağlık Bakanlığı’na başvurdu. İstanbul Barosu Hayvan Hakları Merkezi, Hayvanları Koruma, Kurtarma ve Yaşatma Derneği (HAYKURDER), EMPATİ Derneği ve HAYKONFED de süreçle ilgili iki bakanlıkla temaslarda bulundu. Alınan kararda “ticari” hayvan girişi ile “sahipli” hayvan girişi ayrımı talep edildi.



HAYKURDER Başkanı Erman Paçalı, bir vatandaşın da rehber köpeğinin girişine izin verilmediği için ülkeye dönemediğini belirterek şunları söyledi: “Mağdur olan görme engelli bir arkadaşımız da var. Rehber köpeği onun yaşamının bir parçası. Bu çaresizliği Tarım Bakanımız Bekir Pakdemirli’ye ilettik. Ancak kendileri bu süreçte bu ve benzeri kararların Sağlık Bakanlığı tarafından alındığını belirtti.

Bu karar alınırken ticari giriş çıkış ile sahipli ev hayvanı ayrımı yapılmış olsa bu sorun yaşanmazdı. Çözümü de oldukça basit. Bir cümlelik basit bir girişimle sorun giderilebilir. Vatandaşlarımız dönüş sürecinde her türlü karantina sürecine de uyum sağlamayı taahhüt ediyor.”



