Dostlarımızı arttırıp düşmanları azaltacağız

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, “milletin yüreğinde 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın ibadete açılmasının bayram sevincini daha da arttırdığını” belirterek, “Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum” dedi.

AK Parti’nin 81 il teşkilatıyla videokonferans yöntemiyle bayramlaşan Erdoğan, konuşmasında özetle şu mesajları verdi:

“Koronavirüs salgını dolasıyla bu yıl hac farizası çok sınırlı sayıda kişinin katılımıyla yapılabildiği için Kabe mahzun kaldı. Batı ülkelerinde giderek yükselen İslam düşmanlığı sebebiyle hayatları zindana dönen kardeşlerimiz var.

SEVİNCİMİZİ ARTTIRDI

Bölgemizdeki ve dünyadaki şartlar göz önüne alındığında, ülkemizde huzur ve güven içinde bir Kurban Bayramı idrak ediyoruz. Milletimizin yüreğindeki 86 yıllık yara olan Ayasofya’nın fiilen ibadete açılması bayram sevincimizi daha da artırmıştır. Ayasofya’nın yeniden ibadete açılmasını gölgelemek için başlatılan kimi tartışmaları art niyetli bulduğumu belirtmek istiyorum. Bundan sonraki bayramlara millet olarak çok daha güzel bir iklimde, ümmet olarak sıkıntılarımızı çözmüş şekilde, insanlık olarak barışı ve dayanışmayı tesis ederek kavuşacağız.

DIŞLAYANDAN PARTİLİ OLMAZ

Her bir arkadaşımı gece gündüz uyku tutmaması gerekiyor. Kendini milletin üstünde gören, gönül kazanmak yerine gönül yıkan, hizmete ve ülfete yönelmek yerine dar kadroculuk yapan, toparlamak yerine dışlayan kişiden AK Parti teşkilat mensubu olamaz. Şehrinde gönül kapısını çalmadığı, davasını anlatmadığı, desteğini almadığı veya kalbini yumuşatmadığı tek bir kişi dahi kalmış olan teşkilat mensubumuz kendini vazifesini hakkıyla yerine getirmiş sayamaz. Bizim en birinci görevimiz budur, buna dikkat edeceğiz.

Dostlarımızı arttıracağız, düşmanlarımızı da azaltacağız. Milletimizin gönlünü kazanamamış, desteğini elde edememişsek yaptığımız diğer işlerin ne önemi olabilir ki? Milletimiz bizim sadece konuşan değil, söylediğini yerine getiren bir parti olduğumuzu bildiği için hep yanımızda duruyor.

TUZAKLARA DÜŞMEYECEĞİZ

Son dönemde MHP ile birlikte kurduğumuz ayrıca ilave destekler aldığımız cumhur ittifakının gerisinde de bu anlayış vardır. Ülkemizin ve halkımızın geleceğiyle ilgili kritik tartışmalara bakın; hepsinde de biz milletimizin safında yer aldık. Karşımızdakiler sırf bize olan husumetleri sebebiyle sürekli bir yerden bir yere savrulup durdular. Niye biliyor musunuz, çünkü nirengi noktaları yok. Bizi mayınlı arazilere sokmayı amaçlayan tuzaklara asla düşmeyeceğiz.

YENİ ŞAHLANIŞ, DİRİLİŞ

Unutmayınız sancak ayakta kaldığı müddetçe mücadele sürüyor demektir. Salgın sürecinin el verdiği sürece ilçe kongrelerimize en kısa sürede yeniden başlamayı ardından il kongrelerimizi gerçekleştirmeyi planlıyoruz. Büyük kongremizi ise yeni bir şahlanış, yeni bir diriliş, yeni bir yükseliş miladı haline dönüştürmek istiyoruz. Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet. Bu anlayışla yarınlara yürüyeceğiz.”