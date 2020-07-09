Dostlarımız için HAYDİ

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’nın Kızılcahamam ilçesindeki otelde düzenlenen ‘Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Polisi Temel Eğitim Kursu’nun açılış programına katıldı. Yeni kurulan Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü bünyesinde ilk etapta 260 kişilik personelin kurs göreceğini açıklayan Soylu, “Bu birimde kullanılacak araçların dış tasarımları ve giydirmeleri tamamlandı, içeriği tamamlandı, görevlerinde kullanılacak eldiven, yakalama ağı gibi teçhizatın alımları da hemen gerçekleştirildi. Arkadaşlar, eğitimleri biter bitmez sahaya inecekler. Yine bu birime ihbar yapabilmeyi kolaylaştırmak amacıyla ‘HAYDİ’ adlı bir uygulamanın yazımına başlandı. Emniyet Genel Müdürlüğü Bilgi İşlem Daire Başkanlığı ve İçişleri Bakanlığı Strateji Başkanlığı’nın birlikteliğinde çalışmaları sürdürülen bu uygulama da inşallah 1.5 ay sonra hayata geçecek” dedi.

Bakan Soylu, gösteri yapan polis köpeklerini sevdi.

‘CEP TELEFONUMA GELİYOR’

Soylu, hayvanlara kötü muameleyle ilgili çok sayıda ihbar aldığını da söyledi: “Hayvan dostları bana çok ihbarda bulunuyor. Bugün onların da ortaya koyduğu hassasiyeti, hayvan dövüşü gibi hiçbir insanımızın yapmaması gereken, bunları neredeyse bir kumar unsuru olarak kullanmak gibi insanlık dışı davranışta bulunanlarla ilgili ihbarlar benim cep telefonuma geliyor. Hemen emniyet genel müdürümüzle, jandarma genel komutanımızla takip ediyoruz. Bunu da nasip olursa bir sistem haline getiriyoruz. Çevre, Doğa ve Hayvanları Koruma Şube Müdürlüğü’nün görev tanımı; hayvana, çevreye ve doğaya karşı işlenen suçlarla ilgilidir. Hayvanlara yapılan suç kapsamına giren şiddet, bazen haber bültenlerinde gördüğümüz görüntüler, hayvanları kasten yaralama, işkence veya hayvan dövüşü gibi suçlar bu birimin görev tanımı içerisinde.”

‘HAYDİ’ NEDİR?

Daha önce Emniyet Genel Müdürlüğü tarafından kadınların ve çocukların maruz kaldığı şiddet, taciz gibi kötü eylemleri biraz da olsun engellemek adına kullanıcılara sunulmuş Kadın Destek Uygulaması (KADES) uygulaması gibi, akıllı telefonlara ios ve androit platformlarında kullanıcılara sunulacak Haydi (Hayvan Durum İzleme) uygulamasıyla hayvan haklarını tek tuşla korumak mümkün olacak. Hayvan hakları ihlalinin yaşandığı herhangi bir olayda uygulama üzerinden tek dokunuşla yapacağınız bildirim Çevre, Doğa, Hayvan Koruma Şube Müdürlüğü’ne bağlı ekiplerin en kısa sürede ihlalin yaşandığı yere gelip, işlem yapılmasını sağlayacak.