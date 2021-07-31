Dosta yardım eli

ÖZEL Hayvan Hastaneleri Derneği (OHHAD), ülkenin dört bir yanında meydana gelen yangınlarda yaralanan hayvanlara yardım eli uzattı. Dostlar, OHHAD’a üye tüm hayvan hastanelerinde ücretsiz tedavi edilecek. OHHAD Başkanı Dr. Tarkan Özçetin, yaptığı açıklamada yardım çalışması ile ilgili şunları aktardı:

“Son 24 saattir ülkemizin dört bir yanından gelen yangın haberleri için derin üzüntü içindeyiz. Yaşadığımız bu felakette yüzbinlerce cana ev sahipliği yapan ormanlarımız gözümüzün önünde yok oluyor. OHHAD olarak bu doğa katliamında zarar gören tüm canların tedavilerini ücretsiz yapma kararı aldık. Derneğimize üye 43 hayvan hastanesi olarak her zaman olduğu gibi bu zor günlerde de halkımızın ve hayvansever dostlarımızın yanında olacağız.

‘MAL DEĞİL CAN’

Son olarak çıkan yangınlarda hayatını kaybeden hayvanların mal olmadıklarını, onları da bir can taşıdıklarını, öldüklerinde de ‘telef’ değil hayatlarını kaybettiklerini, bu kelimenin değerli basın yayın organlarında sıklıkla kullanılmasından üzüntü duyduğumuzu belirtmek isteriz.”

Yangınların ardından HAYTAP üyeleri ve hayvanseverler de yardım için harekete geçti. (Umut ERDEM / ANKARA)

FELAKETİN ‘MUCİZE’Sİ

Manavgat’ta çıkan yangında, alevlerin arasında ineklerini kurtarmaya çalışan ve bu sırada çektiği videoyu sosyal medyadan paylaşan, Kalemler köyündeki Serdar Bayat (30), yaşadıklarını anlattı. Gebe keçisinin yangın anında doğurduğunu belirten Bayat, oğlağa ‘Mucize’ adını verdiklerini söyledi. Bayat, “Alevlerin 6-7 metre yükseldiği yerde nasıl doğdu, nasıl yaşadı anlayamadım. Bu mucize gibi bir şeydi” dedi. (AA)

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