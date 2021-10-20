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Dost ülkeler de FETÖ belasından temizlenmeli

#Togo#Afrika#Cumhurbaşkanı Erdoğan
Dost ülkeler de FETÖ belasından temizlenmeli

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve heyeti, Angola’nın ardından Afrika turunun ikinci ayağında Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe tarafından resmi törenle karşılandı.

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Erdoğan, Togo Cumhurbaşkanı Faure Essozimna Gnassingbe ile heyetler arası toplantıdan sonra yaptığı konuşmada, “FETÖ belasından dost ülkelerin de temizlenmesini istiyoruz, inşallah bunu başaracağız. Terörün bu bölgeye sızmaması için askeri güvenlik işbirliği adımlarını atabiliriz. Her zaman bu konuda da Togo’nun yanında yer almaya devam edeceğiz. Togo’nun FETÖ ile mücadelemiz bağlamında verdiği destek takdire şayandır” dedi. Erdoğan, Togo, Burkina Faso ve Liberya’ya hem Türkiye hem de Türk Konseyi olarak önümüzdeki dönemde aşı bağışında bulunulacağını söyledi.

DÖRTLÜ ZİRVE

Erdoğan, Afrika turunda Togo Cumhurbaşkanı Gnassingbe, Burkina Faso Cumhurbaşkanı Christian Kabore ve Liberya Devlet Başkanı George Weah ile çalışma yemeğinde bir araya geldi. Milan ve PSG’de oynamış eski yıldız futbolcu Weah ve liderler futbol üzerine keyifli bir sohbet de gerçekleştirdiler.

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#Togo#Afrika#Cumhurbaşkanı Erdoğan

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