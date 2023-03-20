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Dost patilere madalya

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#İnsani Yardım Tugayı#Ara Kurtarma Köpekleri
Dost patilere madalya
Oluşturulma Tarihi: Mart 20, 2023 07:00

TSK’nın 29 arama kurtarma köpeği deprem bölgesinde 78 kişinin hayatını kurtardı. Görevlerini tamamlayıp birliklerine dönen ‘Yasa’, ‘Masum’, ‘Devil’, ‘Alel’ ve ‘Teno’ madalyayla ödüllendirildi.

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KAHRAMANMARAŞ merkezli depremlerin ardından arama kurtarma çalışmalarında görev yapan ekiplerin sessiz kahramanları köpekler oldu. Türk Silahlı Kuvvetleri İnsani Yardım Tugayı, Köpek Eğitim Destek Müfreze Komutanlıkları ile Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda görev yapan 29 köpek, depremin hemen ardından timleri ile birlikte bölgeye götürüldü. 28 arama kurtarma köpeği ile bir ceset arama köpeği, enkazdan 78 kişinin kurtarılmasını sağladı. 

Dost patilere madalya

KOMUTANLIKTA MADALYA TÖRENİ

Bursa’daki Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanlığı’nda görevli 5 tim de Adıyaman’daki çalışmalara katıldı. En küçüğü 11 aylık, en büyüğü 2 yaşında olan Labrador Retriever ile Belçika Malinois cinsi beş köpek, üç haftalık çalışmanın ardından timleri ile birlikte birliklerine döndü. ‘Yasa’, ‘Masum’, ‘Devil’, ‘Alel’ ve ‘Teno’ isimli köpeklere, ilk görevlerini başarıyla tamamladıkları için Tabur Komutanlığı’nda düzenlenen törenle madalyaları verildi.  

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Dost patilere madalya

İLK 40 SAAT UYUMADAN YEMEDEN ÇALIŞTILAR

Askeri Veteriner Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığı Köpek Üretim ve Eğitim Tabur Komutanı Veteriner Yarbay Dr. Umut Çelik, köpeklerin ilk 40 saat boyunca dinlenmeden ve yemek yemeden enkazda canlı tespiti yaptığını anlatarak, “Pek çok canın kurtarılmasına vesile oldular. Pek çok kahramanı oldu bu felaketin. Ama en sessiz kahramanları köpeklerimizdi” dedi.

Dost patilere madalya

‘YASA’6 AYLIK BEBEĞİ KURTARDI

- TSK DAK Taburu, 8 köpekle deprem bölgesindeki çalışmalarına devam ederken, ilk görev yerinden başarı ile dönen ve madalyasını alan arama köpeklerinden biri de 11 aylık Labrador Retriever cinsi ‘Yasa’ydı. Veteriner Uzman Çavuş Ramazan Deveci ile birlikte Adıyaman’da görev alan ‘Yasa’, depremin 80’inci saatinde, Yavuz Sultan Selim Mahallesi Arzumkent Caddesi üzerinde yıkılan Sevim Apartmanı’nın enkazında canlı tespiti yaptı. Enkaza yönlendirilen AFAD ekipleri, 2 saatlik çalışmanın ardından 6 aylık Yiğit Çalış bebeği enkazdan kurtardı.

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Dost patilere madalya

 

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#Türk Silahlı Kuvvetleri#İnsani Yardım Tugayı#Ara Kurtarma Köpekleri

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