Dost kelimesinin eş anlamlısı nedir?

Dost sözcüğünü kendimize en yakın gördüğümüz kişiler için kullanmaktayız. Dost, güvenilen, gönüldaş, sevilen, iyi anlaşılan kimsedir. Bu durumda dost sözcüğünün eş anlamlısı “arkadaş” sözcüğü kabul edilmektedir.

Dost Eş Anlamlısı

Dost, en yakınımızda bulunan, ihtiyacımız olduğunda bize yardımcı olan ve derdimizi dinleyendir. Dost denilince akla ilk başta iyi anlaşılan, güvenilen kimse gibi anlamlar gelse de dost sözcüğünün farklı anlamları bulunmaktadır.

Türk Dil Kurumu kendi sözlüğünde dost sözcüğünü farklı manalar üzerinden değerlendirmektedir. Mesela dost kelimesinin sahibine sevgisini gösteren hayvan gibi anlamı da bulunmaktadır. Kısaca arkadaş sözcüğünü cümle içerisinde veya tek başına, amaca uygun bir şekilde kullanılabilmektedir. TDK ye göre dost kelimesinin eş manalısı olarak “arkadaş” kelimesi kabul edilmiştir. Bu durumda yazılışları farklı ancak manaları aynı olan “dost” ve “arkadaş” kelimelerini rahatlıkla kullanabilirsiniz.