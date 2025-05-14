‘Dost füzeleri’ de teslim listesinde

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Terör örgütü ‘Kalaşnikof’ olarak bilinen AK 47 tipi piyade tüfeğiyle ‘Bixi’ makineli tüfeği ve RPG 7 tipi roketatarı 90’lı yıllardan beri standart donanım olarak kullanıyordu. Son 10-15 yıllık süreçte ABD menşeli M16 ve M4 tipi otomatik piyade tüfekleri de teröristlerin kullanımına girdi. Zaman içinde kısmi değişiklikler de olsa da son döneme kadar silah envanterlerinde önemli bir gelişme yoktu. Ancak 2014’ten sonra belirgin değişiklikler görüldü.

SURİYE’DEN KAMPLARA

Suriye’deki içsavaşın başlaması ve bölgedeki istikrarsızlık terör örgütüne silahlar konusunda yeni bir alan da açtı. Suriye’deki terör uzantılarına ‘DEAŞ ile mücadele’ gerekçe gösterilerek TIR’lar dolusu silah ve mühimmat yardımı yapıldı. Tank ve zırhlı araçların yanı sıra ‘çok namlulu roketatar’, havan ve anti-tank füzeleri ve düzenli orduların kullandığı benzeri birçok silah, mühimmat özellikle 2014’ten itibaren Suriye’deki PYD-YPG’ye aktarıldı. Ayrıca termal kamera ve haberleşme ekipmanları da bu yardımlar kapsamındaydı.

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AKAR AÇIKLAMIŞTI

İstihbarat birimleri Suriye’deki grupların bu silahları Irak’ın kuzeyindeki terör kamplarına da aktardığını tespit etti. Yapılan birçok harekât ve operasyonlarda ABD ve diğer ülke menşeli silahlar ele geçirildi. Ele geçirilen silahlar arasında uçak ve helikopterlere karşı kullanılan füzeler de vardı. Bu tür silahlar daha önce teröristlerin envanterinde yoktu. Dönemin Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar ‘Pençe’ harekâtları devam ederken bu konuda bir açıklama yapmış ve “Dost bildiğimiz bazı ülkeler PKK’ya füzeler verdiler” demişti. Ayrıca ‘MANPAD’ denilen ve omuzdan helikopterlere güdümlü atışlar yapan silah da teröristlerin envanterine sonradan giren silahlardan… Fesih kararının ardından devam eden süreçte bütün bu silahların ve özellikle Suriye’den aktarılanların da eksiksiz teslimi bekleniyor.