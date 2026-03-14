Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 zanlıdan 2'si tutuklandı

#Antalya#Döşemealtı Belediyesi#Turgay Genç
Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 zanlıdan 2si tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mart 14, 2026 00:37

Antalya'da Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturma kapsamında gözaltına alınan 19 kişiden, eski Belediye Başkanı Turgay Genç'in de aralarında bulunduğu 2 zanlı tutuklandı.

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığınca, belediyenin ihalelerinde usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapıldığı iddiaları üzerine başlatılan soruşturma kapsamında gözaltına alınan 22 şüpheliden 19'unun emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Müdürlüğü ekiplerince sağlık kontrolünden geçirilen 19 şüpheli adliyeye sevk edildi.

Zanlılardan aralarında Turgay Genç'in de bulunduğu 2 kişi çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, diğer zanlılar ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Döşemealtı Belediyesine yönelik soruşturmada 19 zanlıdan 2si tutuklandı

NE OLMUŞTU?

Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının yürüttüğü soruşturma kapsamında İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, usulsüzlük ve resmi belgede sahtecilik yapılarak 125 milyon lirayı aşan kamu zararı oluştuğunu tespit ederek operasyon düzenlemişti. Eski Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, 2 belediye başkan yardımcısı, 5 belediye meclis üyesi, 8 belediye personeli ve 6 yüklenici firma çalışanı olmak üzere 22 şüpheli hakkında gözaltı kararı verilmiş, 1'i firari, 2 şüphelinin yurt dışında olduğu tespit edilmişti.

 

#Antalya#Döşemealtı Belediyesi#Turgay Genç

