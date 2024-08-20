Döşemealtı Belediye Başkanının makam odası haczedildi

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Döşemealtı Belediyesi’nin 31 Mart seçimlerinden önceki CHP’li yönetimi döneminde yapılan bir ihaleyi kazanan asfalt firması, belediyeden alacağı olan hak edişlerini tahsil edemeyince icra yoluyla haciz işlemi başlattı.

Öğle saatlerinde belediye binasına gelen alacaklı firma avukatları Ersun Yıldız ve Bengisu Başak Okuyan Çura, beraberlerinde icra memurları ve polislerle CHP’li Belediye Başkanı Menderes Dal’ın makam odasına çıktı. Başkan Dal, belediye avukatları ve muhasebe yetkilileriyle görüşen alacaklı firma avukatları, borçların ödenmesi yönünde bir teminat alamayıp anlaşma yolu bulamayınca başkanın makam odasındaki eşyalar için haciz işlemi başlattı. Başkanlık makamında bulunan makam masası, makam koltuğu, oturma grupları, bir adet TV, avize, masaj koltuğu, dolaplar, komidinler tek tek kayıt altına alınarak haczedildi.

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Haczedilen mallar belediye otoparkında kurulan yük taşıma asansörü aracılığıyla indirilerek kamyonlara yüklenip adliye yediemin deposuna gönderildi.

100 MİLYON LİRALIK ALACAK

Süreçle ilgili açıklama yapan alacaklı firma avukatlarından Ersun Yıldız, "Müvekkil şirketimizin Döşemealtı Belediyesi’nden alacağı olan masraf ve faizleriyle beraber yaklaşık 100 milyon liralık alacak için haciz işlemi uyguladık. Makam odasındaki eşyalara talebimiz üzerine icra memurları eşliğinde hacizle muhafaza işlemi yaptık. İcra memurlarının belirlemiş olduğu icra deposuna eşyalar gidecek Bundan sonraki süreçte dava açarlarsa biz de karşı dava açarak süreci izleyeceğiz" diye konuştu.Başkanla yaptıkları görüşmede nasıl bir sonuç çıktığı yönündeki soruyu yanıtlayan Avukat Ersun Yıldız, "Başkan halihazırda bu miktarda para olmadığını, öngörebildiği gelecek paraların ne zaman geleceğini ya da gelip gelmeyeceğini bilmediğini, bu nedenle de anlaşma masasına oturamayacağını söyledi. Çünkü verdiği bir sözü yerine getirmesinin kendisi için çok önemli olduğunu, yerine getiremeyecek olduktan sonra da konuşmanın ya da bir anlaşma yapmanın manası olmayacağını söyledi. Biz de önümüzdeki süreçte borcun ödenemeyeceğine kanaat getirdiğimiz için haciz işlemini müvekkilimizin talimatı doğrultusunda uyguladık" dedi.