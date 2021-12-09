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Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç'e 1 yıl 3 ay hapis

#Antalya#Döşemealtı Belediye Başkanı#Turgay Genç
Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Gençe 1 yıl 3 ay hapis

Antalya'nın Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç, yargılandığı davada 'cebir veya tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu'na azmettirmek'ten 1 yıl 3 ay hapse mahkum edildi. Mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Genç'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

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Olay, 2 yıl önce Döşemealtı ilçesinde meydana geldi. Geçen aylarda kalp krizinden yaşamını yitiren Fatih Eğilmez, olayın olduğu tarihte Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na giderek aralarında husumet bulunan Belediye Başkanı Turgay Genç'ten şikayetçi oldu.

Eğilmez, şikayetinde Başkan Genç'in adamlarının kendisini ölümle tehdit ederek hürriyetinden yoksun bıraktığını iddia etti. Açılan davanın 7'nci duruşması, Antalya 8'inci Asliye Ceza Mahkemesi'nde görüldü. Cumhuriyet savcısı, duruşmada esas hakkındaki mütalaasını açıkladı.

Döşemealtı Belediye Başkanı Turgay Genç ile müşteki arasında birtakım anlaşmazlıklar nedeniyle husumet oluştuğuna dikkat çekilen mütalaada, şöyle denildi:
“Suç tarihinde müşteki sanıklardan Turgay Genç'e mesaj atarak, Gölevler girişine gideceğini, kendisi ile konuşmak istediğini söyledi. Yanında kız arkadaşı E.D.D. ile giden şikayetçiyi verdiği adreste sanıklar Zafer S., Ali A., Servet Ö. ve Hayri A. karşıladı. Sanıklar müştekiye 'Seni başkanın yanına götüreceğiz' dedikten sonra burada aynı zamanda Turgay Genç'in koruma ve makam şoförlüğünü yapan Hayri A., müştekiye 'Bizim arabaya bineceksin' diyerek kollarıyla müştekiyi sarıp araca doğru götürmeye çalışmıştır. Bu sırada Ali A.'nın 'Ben Fatih'i tanıyorum o kendi aracıyla gelsin' dedikten sonra Hayri A., 'Sakın kaçmaya çalışmayın. Siz bu ıssız arazide bir yere kaçamazsınız. Zaten yanındaki kadını biraz düşünüyorsan bizi takip edersin. Kaçmaya ya da bir şey yapmaya çalışırsanız kadını da seni de ıssız bir arazide öldürürüz' diyerek tehdit etmiştir. Sanıklarla müşteki Döşemealtı Belediye Spor Kulübü'ne gitmişlerdir. Müştekinin üstü Ali A. tarafından aranarak Turgay Genç'in bulunduğu odaya girmiştir. Bir müddet konuştuktan sonra kız arkadaşı ile birlikte oradan ayrılmıştır. Tüm dosya kapsamında sanık Hayri A.'nın tehdit sözlerinin etkisi altında müştekinin istemediği şekilde bir yerden bir yere götürülmüştür. Sanık Turgay Genç'in azmettirmesi ile diğer sanıklar tehdit altında müştekiyi Genç'in bulunduğu yere götürmüş ve böylece üzerlerine atılı 'kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu'nu işledikleri sabit görülmüştür."

Mahkeme heyeti, sanıklar Ali A. ve Hayri A.'yı 'cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapse mahkum etti ardından hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi.

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Sanıklar Zafer S. ve Servet Ö. ise mağdura karşı 'cebir ve tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma' suçundan ayrı ayrı 1 yıl 8 ay hapse çarptırıldı. Sanıkların cezası, 2 yıl denetim süresi belirlenerek ertelendi.

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Sanık Turgay Genç de mağdura karşı 'cebir veya tehdit ile kişiyi hürriyetinden yoksun kılma suçu'na azmettirmek'ten 1 yıl 3 ay hapis cezası aldı. Cezanın 2 yıldan az süreli hapis ve sanığın daha önce suç işlememiş olmasını dikkate alan mahkeme heyeti, hükmün açıklanmasının geri bırakılmasına karar verdi. Genç'in 5 yıl denetim süresine tabi tutulmasına hükmedildi.

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#Antalya#Döşemealtı Belediye Başkanı#Turgay Genç

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