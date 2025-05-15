Dorukhan’ın ölümüne 7 yıl sonra cinayet davası

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Olay kayıtlara ‘intihar’ olarak geçerken, İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı dosyayı tekrar açtı. Şantiyede, 27 metre yükseklikten düşme ihtimalini uzman ekipler inceledi. Türkiye Dağcılık Federasyonu görevlilerince olay yerinde yapılan teknik analizlerin yanı sıra Büyükışık’a ait cep telefonunda parmak izi ve dijital izler de araştırıldı.

5 KİŞİYE MÜEBBET HAPİS İSTEMİ

İncelemelerde Dorukhan Büyükışık’ın aracıyla şantiyeye giriş yaptığı, H.K.’nin görevli olduğu bekçi kulübesinin yakınındaki yoldan inşaat sahasına girdiği belirlendi. Olay anında şantiyede bekçiler H.K., H.A., T.Ç. ile işçi B.Ç., yakınlarda bekçi A.G.’nin bulunduğu tespit edildi. Şüphelilerin ifadelerinin çelişkili olduğu, ölümün yüksekten düşme ile uyumlu olmadığı, Büyükışık’ın sırt bölgesine sert ve etkili bir cisimle vurulduğu ve ardından cesedin bulunduğu noktaya taşınmış olabileceği belirlendi. Savcı, olay yerinde bulunan H.K., H.A., T.Ç., B.Ç. ve A.G. hakkında ‘Kasten öldürme’ suçundan müebbet hapis cezası istemiyle dava açtı. 8 polis memuruna da ‘Görevi kötüye kullanma’ dan dava açıldı.