Dorukhan’ın ölümünde yeni gelişme

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Olay, kayıtlara ‘intihar’ olarak geçerken; İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından dosya tekrar açıldı. Devam eden soruşturmalar sonunda haklarında gözaltı kararı bulunan inşaat firması sahipleri, polis memurları ve işçilerin aralarında bulunduğu toplam 26 şüpheli gözaltına alınarak tutuklandı.

‘DELİL ZİNCİRİ ZEDELENDİ’

Olayla ilgili ek iddianame hazırlandı. İddianamede, Dorukhan’ın, sırt bölgesine sert ve etkili bir şekilde demir çubuk ile vurularak darp edilmek suretiyle öldürülmüş olabileceği kanaatine varılarak tüm şüpheliler hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan operasyon yapıldığının altı çizildi.

Olay yerinin başlangıçta muhafaza edilmemesi, maktule ait eşya ve araç üzerindeki izlerin zamanında ve eksiksiz biçimde incelenmemesi, zamana duyarlı biyolojik örneklerin yaklaşık 13 ay sonra kriminal incelemeye gönderilmesi, olay yeri fotoğraf ve videolarının uzun süre soruşturma dosyasına intikal ettirilmemesi, kamera kayıtlarının tamamının temin edilmemesi, sonradan dosyaya giren görüntünün kaynak bilgilerinin silinmiş olması ve görüntü üzerinde oynama bulunduğuna ilişkin teknik tespitler, maktule ait cep telefonu ve araç anahtarının konum ve izlerine ilişkin farklılıklar birlikte değerlendirildiğinde delil muhafaza zincirinin ciddi biçimde zedelendiği ve delil zincirinin birden çok kritik noktada kesintiye uğratıldığı vurgulandı. Mehmet Münir Tanyer, Mehmet Taylan Tanyer, Murat Köse, Cevdet Akay, İhsan Gökmen Ellez, Gökhan Aydoğmuş, İbrahim Kazmacı, Yiğit Aykurt, Hasan Ardıç, Aziz Kocataş, Onur Alp Saraç, Hüseyin Kaya, Bilal Çelik, Hulusu Aras, Ali Gülbaşı ve Tayfun Çakmakçı hakkında ‘suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan, Veli Şenol hakkında ise ‘yalancı tanıklık’ suçundan 5’er yıla kadar hapis isteminde bulunuldu.

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Polisler; İsmail Yalçın, Atakan Kaçar, Deniz Asıcı, Duygu Öztürk Özkan, Fikret Sarıaslan, Halil Arslandağ, Hüseyin Vurucu, İsmail Köksal ve Musa Erikçi hakkında da ‘kamu görevlisi tarafından suç delillerini yok etme, gizleme veya değiştirme’ suçundan 7 yıl 6’şar aya kadar hapis talep edildi. Bu iddianame de İzmir 21’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nce kabul edilip, devam eden davayla birleştirildi.