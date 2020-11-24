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DHA
Haber Giriş: 24.11.2020 - 22:48 | Son Güncelleme:

Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı

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Dörtyol Belediye Başkanı Keskin, koronavirüse yakalandı
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Hatay’da Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in koronaviras testinin pozitif çıktığı duyuruldu.

Son yapılan koronavirüs testinin pozitif çıkan Dörtyol Belediye Başkanı Fadıl Keskin’in ailesi ile birlikte evde karantinaya alındığı açıklandı. Başkan Keskin’in sağlık durumunun ise iyi olduğu belirtildi.

Son dakika haberi: 24 Kasım korona tablosu ve vaka sayısı Sağlık Bakanlığı tarafından açıklandı!Son dakika haberi... Son dakika haberi... Sağlık Bakanlığı Corona virüsü (koronavirüs) için son gelişmeleri ve Türkiye Günlük Korona Tablosu'nu açıkladı. Türkiye'de son 24 saatte 162 bin 231 Kovid-19 testi yapıldı, 7 bin 381 kişiye hastalık tanısı konuldu, 161 kişi hayatını kaybetti.
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