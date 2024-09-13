Dörtnala işkence

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Antalya’nın yerli ve yabancı turistlerin en gözde ilçelerinden Alanya’da, turistlere yönelik hem deniz hem safari ve at turları düzenleyen firmanın sosyal medya hesabından yapılan paylaşım tepkilere neden oldu. Firmanın turistik turları ve bu turlardaki etkinliklerine yer verdiği paylaşımlarından birinde, bir kadın turistin denizin içinde ata bindiği ve gezdiği görüntüler bulunuyor. Gezinti sırasındaki derinlik ise atın ağız ve burun seviyelerine kadar geliyor. Atın çok zorlandığı görülen görüntülere çok sayıda sosyal medya kullanıcısı tepki gösterdi. ‘Hani nerede hayvansevenler sesiniz çıkmıyor’, ‘Resmen işkence, çok yazık’, ‘O hayvanın kulağına bir damla su gitse hayvanı sudan çıkartamazsınız ölür, çok yazık’, ‘Atı boğacaksın’, ‘Deniz atı bu mu’ gibi çok sayıda tepki dikkati çekti.

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‘BU DURUM KONTROL ALTINA ALINMALI’

Antalya Veteriner Hekimler Odası Başkanı Murat Karabayoğlu, deniz içinde ata binme görüntülerinin masum olmadığını söyleyerek, “Hayvanı derin suda yüzmeye zorluyorlar. Bu, hayvana eziyet. Yetkililerin bu durumu kontrol altına alması, denetim yapılması lazım. Sonuçta bu hayvanlar yüzerek sırtında insan taşımak için yaratılmış değil. Derin suda sürekli bu duruma maruz kalmaları hayvan refahı yönünden çok sakıncalı. Sonuçta çiftliklerde yetiştirilen, gezinti için uygun hayvanlar” dedi.

Atlara deniz içinde binilmesinin 5199 sayılı kanuna muhalefet olduğunu da belirten Antalya Candost Derneği Başkanı Arife Yanık ise “Bu iklimde, bu sıcağın altında bu hayvanların sürekli çalıştırılması eziyet. Suya girer çıkar hayvan ama sürekli denizin içinde gezmesi, kumluk alanda gezmesi de ekstra yorucu. Bu işletmenin, bu hizmeti kimler veriyorsa sonlandırılmasını istiyoruz” diye konuştu.

TURLAR 1500 TL’DEN BAŞLIYOR

Alanya’da hem sahil hem orman ve doğal alanlarda, Akdeniz manzaralı at turları düzenleniyor. Turlar 1500-1600 TL’den başlıyor. Birçok seyahat acentesinin Alanya tur paketlerinde at turu etkinliklerine yer veriliyor.