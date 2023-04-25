Dörtlü Suriye toplantısı bugün Moskova’da

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İlişkilerin, temasların karşılıklı saygı çerçevesinde devam ettiğini belirten Akar, “Toplantının yapılmasına müteakip bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz. Bölge barışına katkı sağlamak için Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz. Suriyeli kardeşlerimizi zora sokacak durumda bulunmayız” dedi.



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Moskova’da 28 Aralık’ta Türkiye-Rusya ve Suriye savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılımıyla üçlü toplantı yapıldığını hatırlatan Bakan Akar, karşılıklı görüş alışverişinde bulunulan toplantıda, bunların sürdürülmesine yönelik mutabakata varıldığını dile getirdi. Bakan Akar, şunları söyledi:



“Daha sonra gerçekleştirilen çalışmalarda bu toplantılara İran’ın da katılması konusunda karşılıklı görüş alışverişinde bulunuldu. İlgili makamlar tarafından bu uygun görüldü. Bu toplantının devamı niteliğinde, bu sefer dörtlü olarak, savunma bakanları ve istihbarat başkanlarının katılacağı bir toplantı konusunda hazırlıklarımız devam ediyor. 25 Nisan’da bu toplantının Moskova’da icra edilmesi planlanıyor. Amacımız buradaki sorunların görüşmeler yoluyla çözülmesi ve bir an önce bölgeye barış ve huzurun hâkim olması.”

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SURİYELİLERİ ZORA SOKMAYIZ

AKAR “Bazı olumlu gelişmelerin gerçekleşmesini de bekliyoruz” diyerek şöyle devam etti:



“Türkiye, Bakanlık olarak elimizden gelen ne varsa gerekli gayreti gösteriyoruz. Türkiye’nin terörle mücadeledeki kararlılığını, Türkiye’deki Suriyelilerin gerekli şartlar oluştuktan sonra, evlerine gönüllü, güvenli şekilde dönmelerini sağlamayı amaçlıyoruz. Bunların yanı sıra, ister Türkiye’de ister Suriye’de olsun bizim birlikte olduğumuz Suriyeli kardeşlerimiz var. Onları zora sokacak herhangi bir durum veya böyle bir karar almamız asla söz konusu değil. ”