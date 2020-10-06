MENÜ EKSTRA
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriDörtdivan’da yanan 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak
GeriGündem Dörtdivan’da yanan 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Hürriyet
Sıradaki Haber

Gündem
Murat KÜÇÜK/ BOLU, (DHA)
Haber Giriş: 06.10.2020 - 13:47 | Son Güncelleme:

Dörtdivan’da yanan 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Dörtdivan’da yanan 40 hektarlık alan ağaçlandırılacak
Abone Olgoogle-news

BOLU’nun Dörtdivan ilçesinde 40 hektarlık alanın zarar gördüğü orman yangınının ardından, bölgede ağaçlandırma çalışması yapılacak.

Bolu’nun Dörtdivan ilçesine bağlı Ortaköyde, 27 Eylül’de orman yangını çıktı. Yangın, havadan ve karadan müdahale ile 2 günde söndürülürken, 40 hektarlık alan zarar gördü. Bölgenin ağaçlandırılması için Bolu Orman Bölge Müdürlüğü çalışma başlattı. Temizlik çalışmalarının ardından, 2021 yılının bahar aylarında ağaçlandırma çalışması yapılacak. Ağaçlandırma çalışmasının 2021 yılının sonbaharında tamamlanması planlanıyor.

False
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Haber Yorumlarını Göster
Haber Yorumlarını Gizle