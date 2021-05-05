Dört ülkeden güven mektubu

Erdoğan, dün Beştepe’de Şili’nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro, Gine Bissau’nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ile Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud’u kabul etti. Şili Büyükelçisi Castro, törene eşi ve çocuğuyla birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan büyükelçilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kabuller koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli olarak gerçekleştirildi.

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