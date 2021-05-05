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ANKARA
Haber Giriş: 05.05.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dört ülkeden güven mektubu

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Dört ülkeden güven mektubu

Şili, Gine Bissau, Arjantin ve Etiyopya’nın Ankara büyükelçileri, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’a güven mektubu sundu.

Erdoğan, dün Beştepe’de Şili’nin Ankara Büyükelçisi Rodrigo Arcos Castro, Gine Bissau’nun Ankara Büyükelçisi Malam Mane, Arjantin’in Ankara Büyükelçisi Patricia Beatriz Salas ile Etiyopya’nın Ankara Büyükelçisi Adem Mohammed Mahmud’u kabul etti. Şili Büyükelçisi Castro, törene eşi ve çocuğuyla birlikte geldi. Cumhurbaşkanı Erdoğan, güven mektuplarını sunan büyükelçilerle birlikte hatıra fotoğrafı da çektirdi. Kabuller koronavirüs önlemleri kapsamında maskeli ve mesafeli olarak gerçekleştirildi.

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