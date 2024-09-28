Dört sapıktan ağızbirliği

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Zonguldak Çaycuma’da 2023’ün mayıs ayında, Furkan Sevinç, geceyi Meryem Ö.’ye (38) ait evde geçirdi. Ertesi gün Meryem Ö., o dönem 8 yaşında olan kızı R.Ö.’yü (10) alarak markete gitti. Sevinç, kadının evdeki 2 yaşındaki bebeği Nisanur Ö.’ye cinsel istismarda bulundu. Evde bayıldık-tan sonra Furkan Sevinç tarafından hastaneye götürülen bebek hayatını kaybetti. Tutuklanıp hak-kında Zonguldak 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde dava açılan Furkan Sevinç, ‘kasten öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve ‘nitelikli cinsel istismar’ suçundan da üst sınırdan 30 yıl hapis cezasına çarptırıldı. Nisanur’un ablası R.Ö.’nün de cinsel istismara maruz kaldığının anla-şılması üzerine bu yönde de soruşturma yürütüldü. Anne Meryem Ö. ile birlikte Özkan Çalışkan, Cemil Sucu ve Mehmet Gümüştaş hakkında ‘zincirleme şekilde çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan iddianame hazırlandı. İddianame Bartın 1’inci Ağır Ceza Mahkemesi tarafından kabul edildi.

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‘KENDİMDE DEĞİLDİM BUNLARIN HEPSİ YALAN’

Davanın ilk duruşmasına sanıklar Meryem Ö., Özkan Çalışkan, Cemil Sucu ve Mehmet Gümüştaş tutuklu bulundukları cezaevinden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi (SEGBİS) ile katıldı. Duruşmada mahkeme başkanı, sanık Meryem Ö.’ye, “Emniyette ve savcılıkta, 3 sanığın farklı zamanlarda siz ve kızınız R.Ö. ile cinsel ilişkiye girdiğini söylemişsiniz bunlar doğru mu?” diye sordu. Meryem Ö., “Ben kimseyle parayla ilişkiye girmedim. Bunların hepsi yalan. Nisanur’un ölümünden sonra psikolojim çok bozuktu. Emniyette ve savcılıkta baskıdan dolayı böyle bir ifade verdim. Verdiğim ifadeleri kabul etmiyorum” dedi.

Mahkeme başkanı bu kez de Meryem Ö.’ye, savcılık ifadesini hatırlatarak, “Kızımla birlikte 30-40 kişiyle birlikte olduk, demişsiniz neler söyleyeceksiniz?” diye sordu. Meryem Ö., “Böyle bir şey yok ve olamaz, bunların hepsi yalan. R.Ö. hâlâ kardeşinin öldüğünü bilmiyor. Ben ilk verdiğim ifa-delerde kendimde değildim” diye cevap verdi.

SANIKLAR ÖNCEKİ İFADELERİNİ REDDETTİ

Mahkeme başkanı tutuklu sanıklardan Mehmet Gümüştaş’a, “Savcılıktaki ifadende ‘Meryem’i ve kızı R.Ö.’yü para karşılığı satıyorum’ demişsin. Bu ifadene ne diyorsun?” diye sordu. Sanık Gümüş-taş, “İfadelerin hiçbirini kabul etmiyorum. Bu ifadeleri baskı altında verdim” dedi.

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Mahkeme başkanı sanıklardan Cemil Sucu’ya da savcılık ifadesinde R.Ö.’nün ayranına uyku ilacı katıp cinsel istismarda bulunduğunu itiraf ettiğini hatırlattı. Sucu, “Böyle bir şey yapmadım. Bu ifadeleri baskı altında verdim” diye konuştu.

Sanıklardan Özkan Çalışkan da suçlamaları reddederek, “Böyle bir şey olmadı. Ben Meryem’i uzun zamandır görmüyorum” dedi.

Ara kararını açıklayan mahkeme heyeti, sanıkların tutukluluk hallerinin devamına karar verdi. Mahkeme heyeti, mağdur R.Ö.’nün bir sonraki mahkemede psikolog ve pedagog eşliğinde din-lenmesine karar vererek duruşmayı erteledi.