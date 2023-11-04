Dört müebbet alınca çıldırdı

Haberin Devamı

İstanbul Esenyurt’ta Şinasi Gürkan’ın annesi 2000 yılında babası tarafından öldürüldü. Kardeşleri Serkan Gürkan ile Akın Gürkan ise 2004 yılında bir cinayete kurban gitti. Şinasi Gürkan iki kardeşini öldürdüğü için yargılandı ve 16 yıl hapis yattı. Diğer iki kardeşinin kendisine iftira attıklarını iddia ediyordu. 2017 yılında, tahliyesine 20 gün kala cezaevindeyken boşandığı eşi Nedime Tigis, Avcılar’da sevgilisi tarafından eşarpla boğularak öldürüldü.

Şinasi Gürkan cezaevinden çıkınca oğulları Gökmen ve Göksel’le birlikte yaşamaya başladı. Ancak oğullarıyla arası kötüydü. 6 Mart 2019 gecesi her zaman olduğu gibi evde tartışma çıktı. Şinasi Gürkan ruhsatsız tabancasıyla iki oğlunu birden öldürdü. Daha sonra Avcılar’daki evini bastığı kardeşi Mühendis Gürkan’ı ve Başakşehir’de yakaladığı bacanağı Alihan Tiz ve oğlu Erdal Tiz’i kurşunladı. Mühendis Gürkan ve Alihan Tiz de hayatlarını kaybetti. Şinasi Gürkan kendisini gözaltına alan polislere, “Yakalamasaydınız 7 kişiyi daha öldürecektim” dedi.

Haberin Devamı

‘PİŞMAN DEĞİLİM’

Bakırköy 14’üncü Ağır Ceza Mahkemesi’nde dün görülen karar duruşmasında söz alan Şinasi Gürkan, “Daha önce yapmadığım bir suçtan devlet bana 16 yıl ceza verdi. Cezaevinden çıktıktan sonra 15 ay dışarıda kaldım. Birçok ihanet gördüm. Ben ilk günden beri yaptığımı kabul ediyorum. Hak, adalet, hukuk ne ise hepsine razıyım. Adalete karşı boynum kıldan incedir” dedi.

Mahkeme heyeti, Şinasi Gürkan’ı 4 kişiyi tasarlayarak öldürdüğü gerekçesiyle 4 kez ağırlaştırılmış müebbet hapse çarptırdı. Gürkan ayrıca bacanağı Alihan Tiz’i öldürmeye teşebbüs ettiği için 16 yıl, ruhsatsız silah taşıma suçundan da 1 yıl hapis cezası aldı. Kararı duyan Gürkan, mahkeme heyetine “Yazıklar olsun size” diye bağırmaya başlayınca, mahkeme SEGBİS bağlantısını kesti.