Dört kulaklı kediyi görenler şaşkınlığını gizleyemedi: Sosyal medyada ilgi odağı oldu

Haberin Devamı

Midas ve Gece isimli iki kedi sahibi olan Canis Döşemeci'nin kedisi Midas, genetik mutasyon sonucu 4 kulağı ve gövdesinde kalp şeklindeki beyaz tüyleri ile dikkat çekiyor. Sosyal medyada büyük ilgi gören Midas, 340 bin takipçiye ulaştı. Ender rastlanan 4 kulaklı kedisinin sağlıklı olduğunu belirten Döşemeci, “Bugüne kadar Türkiye'de hiç görülmemiş, dünyada da 1800 yılından beri 3 veya 4 tane görülmüş. Bu da Midas'ı meşhur yapıyor. Duymasında hiçbir engel yok. Normal sağlıklı kediler kadar iyi duyuyor. Alt çenesi de biraz geride doğuştan ve küçük. O yüzden dili dışarıda ama o da yemesiyle ilgili bir problem teşkil etmiyor. Gayet sağlıklı bir kedi. Bizim gibi yani, sadece 2 tane kulak kanalı var ama 4 kulak kepçesi var” diye konuştu.

Midas'ı arkadaşlarının bahçesinde bulduklarını ve 4 kulağı olduğundan dolayı şaşırdıklarını aktaran Döşemeci, Midas'ın sevecen ve oyuncu bir kedi olduğunu belirterek, “Eve gelen misafirlerden kaçmıyor. Tam tersi onları tanımaya çalışıyor, iletişim kurmaya çalışıyor. Genellikle akşamları kucakta oturmayı sever, gündüzleri zaten uyuyor. Arkadaşı Gece ile çok iyi anlaşıyor, devamlı oyun oynuyorlar” ifadelerini kullandı.

Haberin Devamı

Midas'ı ellerine aldıklarında çok şaşırdıklarını dile getiren Döşemeci, “Midas'ın başka sağlık sıkıntısı falan hiçbir şey yok. Hatta doğuştan kuyruğu da üç yerinden kırık, normal kedilere göre küçük ve çengel şeklinde. Acaba denge bozukluğu olabilir mi, bir yerden atlarken düşer mi diye korkuyorduk ama hiç öyle bir şey olmadı, gayet sağlıklı. Bir de göğsünde beyaz bir kalp işareti var. Kulakları çok ilgi çekici, dili dışarıda çok sempatik. Bir de göğsündeki kalp o kadar sempatik ki sırtüstü yattığı zaman tam bir kalp şeklini alıyor. Fotoğraflarını çekiyoruz, çok beğeniliyor” şeklinde konuştu.

“ÇAY KAHVE İÇERKEN HERKES GELİYOR, SEMPATİYLE YAKLAŞIYOR”



Canis Döşemeci, kedisi Midas'ın insanların ilgi odağı olduğunu kaydederek, “Bugüne kadar kötü tepkiyle karşılaşmadık. Onun güzel bir çantası var. Onunla birlikte arada bir geziyoruz. Tasmayla yürütmüyorum, çünkü başka kediler, köpekler saldırabilir veya Midas kaçabilir diye. Ama bir yere gidip oturduğunuz zaman çay kahve içerken herkes geliyor, sempatiyle yaklaşıyor. Çoğu insan da zaten Midas'ı sosyal medyadan tanıyor” diye konuştu.

Haberin Devamı

“TÜRK TAKİPÇİMİZ ÇOK AZ, TÜRKİYE'DE O KADAR TANINMIYOR”



Midas'ın yurt dışında daha çok tanındığını söyleyen Döşemeci, “Türk takipçimiz çok az, genellikle yurt dışından, Amerika'dan, Güney Amerika'dan ve Uzak Doğu'dan takipçilerimiz var. Türkiye'de o kadar tanınmıyor” dedi.

“MİDAS'IN FOTOĞRAFLARINI ARKADAŞIM GÖSTERDİ, ŞAŞIRDIM”



Midas'ı sosyal medya hesabından gördüğünü söyleyen Mısra Saygın ise, “Az önce gördüm çok komikt. Arkadaşım gösterdi fotoğraflarını, şaşırdım. Sağlıklı mı diye düşündüm, sonra internette sağlıklı olduğunu gördüm. Gayet tatlı gözüküyor” diye konuştu.



35 yıllık veteriner hekim olduğunu ve ikinci kez böyle bir vakayla karşılaştığını belirten Mert Dağlıkoç ise, “Yıllardır bu işi yapıyorum. Bu benim ikinci vakam. Aynı yine böyleydi, bunlar zaten anomali. Yine böyle dört kulağı vardı ama bunlar zaten normal kulak yapısı değil, sadece kulak kepçesi var. İçeride kulak yolu var” şeklinde konuştu.