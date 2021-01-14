Dört köşe fırtına

İşte bazı illerde yaşananlar:

İstanbul: Yağışlı havanın etkisi altına İstanbul da girdi. Vali Ali Yerlikaya 3 gündür etkili olan yağışın ardından dün 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’nden geçerken çektiği videoyu Twitter’dan “Seni çok özlemiştik, her bir damla için şükürler olsun” diye paylaştı.

İzmir: Önceki gün akşam başlayıp gece yarısı etkisini arttıran sağanak, başta Buca ve Karabağlar olmak üzere çok sayıda ilçede sele neden oldu. Araçlarda mahsur kalanların yardımına çekiciler yetişti. İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Tunç Soyer “212 iş yeri ve haneyi su bastı. Mağdur vatandaşlarımıza maddi destek ve eşya yardımında bulunacağız” dedi.

Manisa: Aniden bastıran sağanak hayatı olumsuz etkiledi.

Afyonkarahisar: Çay ilçesinde şiddetli rüzgârdan 4 araç devrildi. 2’si uzman çavuş 5 kişi yaralandı. Uzman çavuşlar Veli Bayer ve Tugay Saki ile otomobildeki Ahmet Mutlu, İsmail Dilek, Elif Kukul ve Erol Koçak hastaneye kaldırıldı.

Tekirdağ: Şarköy ilçesinde sağanak ve fırtınada düşen toprak ve kaya parçaları nedeniyle Gaziköy-Uçmakdere yolu çift taraflı trafiğe kapatıldı.

Antalya: Rüzgârın hızı 85.7 kilometreyi buldu. Döşemealtı Nebiler Orman Sahası’nda metrekareye 98.3, kent merkezine de 39.8 kilogram yağış düştü. Şiddetli rüzgârda Konyaaltı Sahili’nde 5 metrelik dev dalgalar oluştu.

Konya: Fırtına nedeniyle Beyşehir’de 8, Seydişehir’de 1, Kadınhanı’nda 15 evin çatısı uçtu. 4 araçta hasar oluştu. Ereğli’de bir evin sökülen dış cephe kaplaması yola savruldu.

Sivas: Kar ve tipi nedeniyle kenti Tokat’a bağlayan karayolunun 1650 rakımlı Çamlıbel Geçidi ulaşıma kapandı. Çok sayıda araç mahsur kaldı.

Kayseri: Develi ilçesinde yıldırım düşmesi sonucu bir caminin minaresi devrildi, elektrik panosu patladı.

Niğde: Çiftlik ilçesinde Merkez Camisi’nin minaresi fırtına nedeniyle yakındaki bir evin üzerine devrildi. Şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

Mersin: Kent genelinde etkili olan dolu yağışında Tarsus’taki nergis tarlaları zarar gördü, çatılardaki güneş enerjisi panellerinin camları kırıldı.

Adana: Kentte dün akşam saatlerinde etkili olan sağanak yağış ve fırtınada, Yüreğir ilçesi Cırıklı Mahallesi’ndeki caminin minaresi elektrik trafosunun üzerine devrildi. Mahallenin elektriği kesildi.

‘EN’LERİN KENTLERİ

Kastamonu-Iğdır: Ülke genelinde önceki gün en yüksek sıcaklık 28,8 dereceyle Kastamonu’nun Cide ile 28,5 dereceyle Abana ilçelerinde yaşandı. Gündüz Türkiye genelinde en düşük sıcaklık ise 0 derece ile Iğdır’da ölçüldü.

TRAFİK KİLİTLENDİ

İstanbul’da etkili olan sağanak yağış nedeniyle dün sabah saatlerinde trafik yoğunluğu da oluştu. D-100 Karayolu’nda ve köprü girişlerinde trafik yoğunluğu yaşandı. İBB’nin trafik yoğunluk haritasına göre kentte dün 08.00 sıralarında yoğunluk yüzde 60’ı buldu.

EVLERİN ÇATILARI UÇTU

Erzincan: Otlukbeli’de dün öğle saatlerinde etkili olan ve saatte hızı 90 kilometreyi bulan fırtına hayatı olumsuz yönde etkiledi. Enerji nakil hatlarının zarar gördüğü, ağaçların devrildiği fırtınada 20’ye yakın evin de çatısı uçtu. İlçede hasar tespit çalışması yapılması için Erzincan’dan AFAD ekipleri bölgeye sevk edildi.

TUNCA DA TAŞTI

Edirne: Bulgaristan’daki yağışlarla birlikte Tunca ve Meriç nehirlerinin debileri yükseldi. Meriç Nehri’nin debisi Kirişhane İstasyonu’nda 769 metreküp/saniyeye yükselirken, sarı alarm verildi. Tunca Nehri’nin debisi ise 208 metreküp/saniyeye yükselirken, alarm seviyesi kırmızıya yükseltildi. Nehrin taşması sonucu Tarihi Kırkpınar Yağlı Güreşleri’nin yapıldığı Sarayiçi, sular altında kaldı. Büyükdöllük, Muratçalı, Değirmenyeni, Yolüstü, Hatipköy ve Suakacağı köylerine giden yol trafiğe kapatıldı.

ÇATIDAKİ BUZ 2 CAN ALDI

Van’ın İpekyolu ilçesinde Yıldız Tekin (24) ve Cumali Tekin (21) kardeşler uydu çanağını onarmak için 4 katlı binanın çatısına çıktı. Soğuk havanın etkili oluğu kentte buzlanma nedeniyle dengesini kaybeden Tekin kardeşler çatıdan düştü. İki kardeş hastanede yaşamını yitirdi.

KAR GELDİ

Ankara’da önceki gün aralıklarla etkili olan yağmur, dün sabah saatlerinde kara dönüştü. Kentin yüksek kesimlerinde yer alan Oran ve Dikmen semtlerinde kar yağışı daha etkili oldu.

Önemli kış turizmi merkezlerinden Uludağ’da da kar yağışı önceki gün akşam saatlerinde başladı. Kar kalınlığı pistlerde 40 santimetreye ulaştı.