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AA
Haber Giriş: 13.03.2021 - 21:03 | Son Güncelleme:

Dört kişinin öldüğü faciaya neden olan TIR şoförü tutuklandı

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Dört kişinin öldüğü faciaya neden olan TIR şoförü tutuklandı

Bursa-Ankara kara yolunun Kestel ilçesi mevkisinde meydana gelen ve 4 kişinin öldüğü, 20 kişinin yaralandığı zincirleme trafik kazasına neden olan tırın sürücüsü hakimlikçe tutuklandı.

Cumhuriyet Başsavcılığının kazaya ilişkin başlattığı soruşturma kapsamında polis tarafından gözaltına alınan sürücü F.E'nin Kestel Emniyet Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

F.E. "taksirle birden fazla kişinin ölümüne ve yaralanmasına sebebiyet vermek" suçundan adliyeye sevk edildi.

Dört kişinin öldüğü faciaya neden olan TIR şoförü tutuklandı

Adliyeye sevk edilen sürücü, hakimlikçe tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Barakfakih mevkisinde dün freni arızalanan F.E. yönetimindeki 18 AA J361 dorse plakalı tır, karşı şeride geçerek çok sayıda araca çarpmıştı. Araçlarda bulunan Semih Ural, Ahmet Ömeroğlu ve Basri Gümüş kaza yerinde, ağır yaralanan Recep Göler hastanede hayatını kaybetmişti. Yaralanan 20 kişi çevredeki hastanelere kaldırılmış, hafif yaralanan sürücü F.E. polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

Dört kişinin öldüğü faciaya neden olan TIR şoförü tutuklandı

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