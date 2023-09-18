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Dört kentte FETÖ'ye operasyon

Güncelleme Tarihi:

#Terör#FETÖ#ANKARA
Dört kentte FETÖye operasyon
Oluşturulma Tarihi: Eylül 18, 2023 10:01

Ankara merkezli dört ilde FETÖ/PDY ile bağlantılı olduğu tespit edilen 8 şüpheli yakalanarak gözaltına alındı.

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Ankara Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şubesi ekipleri, FETÖ/PDY terör örgütünün askeri mahrem yapılanması içerisinde kullandığı telefonlardan ve hatlardan arandığı tespit edilen 10 kişiyi belirledi. Operasyon için harekete geçen ekipler, Ankara merkezli 4 ilde icra ettikleri eş zamanlı operasyonda aralarında Deniz Kuvvetleri Komutanlığı, Sahil Güvenlik Komutanlığı personelleri ve askeri öğrencilerin de yer aldığı 8 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Firari 2 şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların ise devam ettiği aktarıldı.

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#Terör#FETÖ#ANKARA

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