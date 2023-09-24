×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2023 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEM DÜNYA BİGPARA SPOR ARENA KELEBEK YAŞAM YAZARLAR RESMİ İLANLAR
HABERLERGündem Haberleri

Dört ilde 85 göçmen kaçakçısı yakalandı

Güncelleme Tarihi:

#Ali Yerlikaya#Göçmen#Kaçakçı
Dört ilde 85 göçmen kaçakçısı yakalandı
Oluşturulma Tarihi: Eylül 24, 2023 07:00

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Muğla, İzmir, Çanakkale ve Tekirdağ’da düzenlenen operasyonlarda 85 göçmen kaçakçılığı organizatörünün yakalandığını, bunlardan 64’ünün tutuklandığını duyurdu.

Haberin Devamı

Bakan Ali Yerlikaya’nın sosyal medya hesabından yaptığı açıklamaya göre; Muğla İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından düzenlenen operasyonda 42 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 35’i tutuklandı, 7’si hakkında adli kontrol kararı verildi. İzmir İl Jandarma ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerinin gerçekleştirdiği İHA destekli operasyonda da 26 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 19’u tutuklandı, 4’ü hakkında adli kontrol kararı verildi, 3’ü ise savcılık sorgularından sonra serbest bırakıldı. Çanakkale İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince yapılan operasyonda 14 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı. Adliyeye sevk edilen şüphelilerden 8’i tutuklandı, 2’si hakkında adli kontrol kararı verildi, 4 şüpheli de serbest bırakıldı.

Haberin Devamı

Dört ilde 85 göçmen kaçakçısı yakalandı

‘TEBRİK EDİYORUM’

Tekirdağ İl Jandarma Komutanlığı tarafından düzenlenen operasyonda ise 3 göçmen kaçakçılığı organizatörü yakalandı, bunlardan 2’si tutuklandı, 1’i hakkında adli kontrol kararı verildi. Bakan Yerlikaya, “Operasyonları gerçekleştiren kahraman jandarmamızı tebrik ediyorum. Göçmen kaçakçılığı organizatörlerine göz açtırmıyoruz. Her an enselerindeyiz. Düzensiz göçle mücadelemiz azim ve kararlılıkla devam edecek” ifadelerini kullandı.  

Haberle ilgili daha fazlası:
#Ali Yerlikaya#Göçmen#Kaçakçı

BAKMADAN GEÇME!