Dört fotoğraf iki büyük fark

2019 yılı Ocak ayının ilk günlerinde 4 Ocak’ta karlar altındaki Anıtkabir beyaza bürünmüşken, bir gün sonrası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği şeklinde yapılan uyarılar gazete ve televizyon haberlerine yansıdı. Anıtkabir aynı tarihten 2 yıl sonra 4 Ocak 2021’de ise 12 derecelik hava sıcaklığı ile yazdan kalma bir günde ziyaretçilerini ağırladı.









