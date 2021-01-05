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Rıza ÖZEL/ ANKARA
Haber Giriş: 05.01.2021 - 07:00 | Son Güncelleme:

Dört fotoğraf iki büyük fark

Rıza Özel
Rıza Özel
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Rıza Özel
Rıza Özel
Dört fotoğraf iki büyük fark
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Tüm Türkiye’de yaşanan mevsim normallerinin üzerindeki hava sıcaklıkları, Başkent Ankara’nın simgesi Anıtkabir’de de fotoğraflara yansıdı.

2019 yılı Ocak ayının ilk günlerinde 4 Ocak’ta karlar altındaki Anıtkabir beyaza bürünmüşken, bir gün sonrası için Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden yoğun kar yağışının hayatı olumsuz etkileyeceği şeklinde yapılan uyarılar gazete ve televizyon haberlerine yansıdı. Anıtkabir aynı tarihten 2 yıl sonra 4 Ocak 2021’de ise 12 derecelik hava sıcaklığı ile yazdan kalma bir günde ziyaretçilerini ağırladı.

Dört fotoğraf iki büyük fark



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Rıza Özel
Rıza Özel
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