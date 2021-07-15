Dört büyüklerden 15 Temmuz mesajı

Spor kulüpleri, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için sosyal medya hesaplarından yaptıkları paylaşımlar:

Beşiktaş Kulübü: 15 Temmuz'un yıl dönümünde, sahip olduğumuz en büyük gücün milletimizin birliği, beraberliği ve kardeşliği olduğunu tekrar hatırlamalıyız. Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde, şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Fenerbahçe Spor Kulübü: Demokrasi ve milli birliğimizin hedef alındığı darbe girişiminin 5. yıl dönümünde, bu hain adımı atanları bir kez daha lanetliyor; vatanımız için canını ortaya koyan şehitlerimizi rahmetle anıyor, gazilerimize minnetlerimizi sunuyoruz.

Galatasaray Spor Kulübü: Hain terör örgütünün, 15 Temmuz 2016'daki darbe girişimine karşı, demokrasimizi ve vatanımızın birlik beraberliğini korumak için şehit olan tüm vatandaşlarımızı 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'nde bir kez daha rahmetle anıyor, gazilerimize şükranlarımızı sunuyoruz.

Trabzonspor Kulübü: Fethullahçı Terör Örgütü, beş yıl önce alçakça bir darbe girişiminde bulundu. Milletimizin kahramanca direnişiyle hain emellerine ulaşamadılar. O gün can veren şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyoruz. Gazilerimizi saygıyla selamlıyoruz. Yaşasın Türkiye Cumhuriyeti.

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